إقبال واسع في ختام ناجح لمعرض «عالم القهوة دبي 2023»

المصدر: دبي- البيان

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توافد الزوَّار في إقبال واسع أمس لحضور فعاليات اليوم الختامي لمعرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية؛ وقد حقَّق المعرض في نسخته الثانية نجاحاً كبيراً وحضوراً قوياً للزوّار العالميين والخبراء والمختصين، كما شهد مشاركة آلاف العاملين في قطاع القهوة في أنشطته وفعالياته المتنوعة.

وشهد اليوم الأخير من المعرض الإعلان عن الفائزين بـ «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة من دولة الإمارات للفوز باللقب والحصول على فرصة التأهل لتمثيل الدولة في «البطولة العالمية للباريستا» التي تُقام سنوياً، حيث حازت مريم إيرين بينزا من محمصة «كوزمك جاردن كوفي» على المرتبة الأولى، وفاز كمال ريسياد من «آرتشرز كوفي» بالمرتبة الثانية، ونوران لبناي من «كوفي أركيتكتشر» بالمرتبة الثالثة. كما شهد اليوم الفعاليات الختامية لمسابقة «أفضل منتج جديد»، والتي فاز فيها «لاتيه آرت فاكتوري»، كما تمَّ الإعلان عن الفائزين بجوائز «التصميم في القهوة»، والتي فاز فيها «ذا إسبريسو لاب».

وقال أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إندكس القابضة»: أتاح معرض «عالم القهوة دبي 2023» فرصاً عديدةً لاستعراض منتجاتنا وتنمية أعمالنا، حيث تمكَّنا من بناء شراكات جديدة مع عدد من المقاهي ومتاجر القهوة لتوريد القهوة المختصة، فضلاً عن إبراز منتجات العلامة التجارية «دي إكس بليندز» الرائدة في مجال القهوة المختصة في دولة الإمارات. كما أطلقنا في إطار مشاركتنا في المعرض جهاز التحميص الإيطالي الجديد IMF، والذي يعدُّ من أكثر أجهزة التحميص تقدُّماً، إلى جانب كونه جهازاً صديقاً للبيئة ويتميَّز بانخفاض استهلاكه للطاقة والانبعاثات الصادرة عنه. وقد حقَّقت نسخة هذا العام من المعرض نجاحاً مشهوداً، انعكس في الإقبال الواسع من الزوَّار والشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، متخطيَّا بذلك النسخة الأولى، ونحن على ثقةٍ بأن الفعاليات القادمة ستشهد المزيد من النمو والازدهار«.

محاضرات وورش عمل

وتخلَّلت فعاليات اليوم الثالث من المعرض إقامة مجموعة من المحاضرات وورش العمل، التي استعرض فيها المختصون أحدث التطورات في القطاع والمنهجيات المتبعة في مجالات صناعة وتحضير القهوة. وألقى أناتولي كوروستيلوف، رئيس الجودة في !Fest, Q-Grader، محاضرةً بعنوان»مستقبل القهوة التجريبية في كينيا«؛ فيما ألقى فيلكس شميد، مدير شركة Helfezi AG & Yves، محاضرةً بعنوان»تقنيات طحن البن«؛ كما أُقيمت ورشة عمل بعنوان»تأسيس مخبر: أهمية برنامج Q والدورات التدريبية الجديدة لدى CQI بإشراف باتريك أومالي، IBCA الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات.

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