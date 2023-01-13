«الضريبة علينا» ينطلق 7 أيام ضمن مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق والتي تختتم فعالياتها 29 الجاري بموسم حافل من العروض الاستثنائية، والفعاليات المميزة، والحفلات الموسيقية الكبيرة، وغيرها من الأنشطة.

ومن بين العروض التي تتضمنها الدورة الحالية للمهرجان عرض «ضريبة القيمة المضافة علينا» من «مجموعة أباريل»، حيث يستمتع المتسوقون بفرص مميزة للتوفير. فعند التسوق من المتاجر التابعة لعلامات «كلوب أباريل» التجارية أو عبر الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com سيحصل المتسوقون على تخفيضات إضافية 5 %على جميع المشتريات على مدار 7 أيام من 16 يناير حتى 22 يناير.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح «كلوب أباريل» نقاطاً من برنامج الولاء الخاص بها يبلغ مجموعها 100.000 درهم، حيث سيحصل 24 متسوقاً على نقاط بقيمة 1250 درهماً على مدار فترة العرض، فيما يحظى 7 متسوقين بفرصة الفوز بنقاط قيمتها 10.000 درهم.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة في العرض: «كروكس»، «ديون لندن»، «هاش بابيز»، «تومز»، «هيما أمستردام»، «آر أند بي»، «ريتوالز»، «ليكلاند»، «ناين ويست»، «ألدو»، «ألدو أكسيسوريز»، «إل سي وايكيكي»، «بيفرلي هيلز بولو كلوب»، «هيرشيل»، «ليفايز»، «انجلوت»، «لا في إن روز»، «ذا تشيلدرنز بليس»، «أردين»، «آيروبوستال»، «سكيتشرز»، «أثليتس كو»، «ناتشيراليزر»، «تشارلز آند كيث»، «بي بي زد»، «بيركنستوك»، «كول إت سبرنج»، «تومي هيلفيغر»، «كالفين كلاين»، «موريتشي»، «آر أند بي كيدز»، «هافاياناس»، «سي سي سي شوز أند باغز»، «إف فايف غلوبال»، «ستيف مادن»، و«نيويوركر».

كما يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع المهرجان حتى 29 الجاري، حيث يقدم عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة.

ويعد «دبي للتسوق» أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار الـ 27 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المؤقتة المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

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