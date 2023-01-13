16 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أخر جلسات الأسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات اليوم ، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 16 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.202 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.218 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.638 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.43 مليار درهم موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي و179.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 261.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.61% ليغلق عند 10151.47 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.56% ليغلق عند 10210.26 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.31% أو ما يعادل 10.55 نقطة ليغلق عند 3323.96 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "أبوظبي الأول" 0.51% و"الدار العقارية" 2.86% و"فيرتيغلوب" 2.28% و"أدنوك للحفر" 2.18% و"أي آند" 2.03% و"أدنوك للتوزيع" 1.83% و"موانئ أبوظبي" 1.62% و"طاقة" 1.14% و"أبوظبي التجاري" 1%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 222.1 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً 151.1 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 98.6 مليون درهم.

دعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.8% و"الإمارات دبي الوطني" 0.39% و"إعمار العقارية" 0.51% و"ديوا" 0.87% و"أرامكس" 2.01% و"تيكوم" 0.45%. وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 60.8 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 29.9 مليون درهم، و"سالك" 19.7 مليون درهم.

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