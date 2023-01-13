915 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 915 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 210 مبايعات بقيمة 579.63 مليون درهم منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 29.39 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 324.4 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 176.22 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 148.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 168 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 32 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 11.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز