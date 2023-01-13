دي بي ورلد: الشراكة بين العالمية للأمن و"ترانسورلد" تتعلق بالتدريب لمعالجة نقص العمالة غير الماهرة

المصدر: دبي - البيان

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قالت «العالمية للأمن»، إحدى الشركات التابعة لـمجموعة «دي بي ورلد»، إن الشراكة التي أبرمتها مع مجموعة «ترانسورلد»، الشركة المرموقة في الشحن والخدمات اللوجستية، تتعلق بتوظيف وتدريب الموظفين ذوي المهارات المنخفضة من العمال، وخاصة العاملين في مجال الأمن. وستتم الاستعانة بخدمات هؤلاء الموظفين في المرافق المختلفة، بما في ذلك منشآت «دي بي ورلد»، لضمان المرور الآمن للبضائع لعملائنا في دبي وحول العالم.

وقالت الشركة في بيان إن الخبر احتاج لبعض التوضيح بعد أن تسبب في سوء فهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه اتهامات لموانئ دبي بأنها تدرب موظفين في الهند لأخذ وظائف في دبي، ما استدعى التوضيح.

وأضاف البيان أن الشراكة تمثل حلاً لمعالجة النقص الحالي في العمالة غير الماهرة في الوظائف المتعلقة بالأمن حول العالم، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة قد أعلنت أن الشراكة مع «ترانسورلد» جزء من التزام مجموعة «دي بي ورلد» تجاه الحكومة الهندية كواحدة من أكبر مشغلي الخدمات اللوجستية في الهند. وتشمل محفظة «دي بي ورلد» من الأصول والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط خمس محطات موانئ، ومحطات شحن الحاويات، وقطارات الشحن، ومحطات شحن خاصة مرتبطة بشبكة السكك الحديدية ومرافق سلسلة التبريد وأسطول من الشاحنات.

وتعمل مجموعة «دي بي ورلد» التي توفر الخدمات اللوجستية المتكاملة على تطوير مناطق التجارة الحرة والمستودعات. كما تعتبر شركة «يونيفيدر» المتخصصة في النقل البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة، والتابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، أكبر شركة شحن من نوعها في الهند بحصة سوقية تزيد على 70٪ من حجم النقل البحري الساحلي.

الجدير بالذكر أن «دي بي ورلد» تعد المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا. ونقدم هذه الخدمات عبر شبكتها العالمية المترابطة التي تضم 300 وحدة تجارية في 75 بلداً عبر ست قارات.

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