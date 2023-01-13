الإمارات تشارك ببحث خطة عمل الشمول المالي 2023 لمجموعة العشرين

المصدر: دبي- البيان

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شاركت الإمارات مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد للمرة الأولى تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وذلك بصورة حضورية في الفترة من 9 - 11 يناير في مدينة كولكاتا في الهند. وناقش الاجتماع الخطة السنوية لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للعام 2023، كما تم التباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن خطة عمل الشمول المالي لعام 2023 بما يتماشى مع أولويات الرئاسة الهندية.

وضم فريق الإمارات المشارك في الاجتماع مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ووجه فريق المالية خلال الاجتماع الشكر للرئاسة الهندية لدعوة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين هذا العام.

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