«أسترا تك» تستحوذ على «بوتيم».. وجمع 500 مليون دولار لتطويره

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أسترا تك (أسترا)، مجموعة التطوير التكنولوجي التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، استحواذها على تطبيق بوتيم، لنقل الصوت عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحويل التطبيق إلى النمط فائق القدرات.

ويسهم التمويل الذي جمعته شركة جي 42 لصالح أسترا تك بقيمة 500 مليون دولار، في تسريع عملية إعادة إطلاق التطبيق، الذي يلبي الاحتياجات اليومية لمستخدمي المنطقة. ويشكّل الاستحواذ أحدث إضافة لمحفظة المجموعة ضمن سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي بدأت في عام 2022، بما في ذلك الاستحواذ على شركة رزق لخدمات تنظيف المنازل، وشركة بي باي المحلية للتكنولوجيا المالية، والتي تتكامل مع تطبيق بوتيم لتوفير مجموعة من الخدمات، من خلال حل شامل ومتكامل.

تعاون

وتعتزم أسترا التعاون عن كثب مع فرقها المختصة بهندسة التصميم والأبحاث والتطوير والتكنولوجيا، لتسريع وتيرة طرح التطبيق في الأسواق. ويعد الاستحواذ على تطبيق بوتيم، صفقة بارزة لشركة أسترا تك في المشهد التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث إن بوتيم هو أكبر منصة اتصالات في المنطقة، من حيث عدد المستخدمين وأكثرها شهرة، بحيث يضم 90 مليون مستخدم مسجَّل.

ومن المقرر الإعلان عن الخطط الإضافيّة المتعلّقة بتطبيق بوتيم، الذي يحظى بنسبة انتشار تصل إلى 80 % في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويتولى عبد الله أبو الشيخ، رائد الأعمال متعدد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومؤسس مجموعة أسترا تك، قيادة عملية إعادة إطلاق تطبيق بوتيم، والحرص على جعله تطبيقاً شاملاً متعدد الخدمات، يتمتع بواجهة استخدام تفاعلية، ويوفر عروضاً قيمة قوية للعملاء والتجار، إلى جانب كونه سهل الاستخدام، ومربحاً اقتصادياً، وقابلاً للتطوير.

وشهد تطبيق بوتيم تزايد شعبيته خلال أزمة كوفيد 19، بفضل توفيره حلول تواصل ضرورية آنذاك، مثل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والرسائل الفورية والمحادثات الجماعية، التي يمكن أن تشمل 500 مستخدم في الوقت نفسه.

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