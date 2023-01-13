«استثمر في الشارقة» يروج للإمارة في هونغ كونغ

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في «المنتدى المالي الآسيوي» في هونغ كونغ الذي اختتم فعالياته أمس. وترأس وفد المكتب، محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وضم مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار «استثمر في الشارقة». وتهدف المشاركة لاستكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

والإمارات هي سوق التصدير الـ11 لهونغ كونغ بقيمة صادرات إجمالية بلغت 36.3 مليار درهم في 2021، ومصدر الاستيراد الـ19 بقيمة واردات إجمالية قدرها 4.59 مليارات درهم. ووفر الجناح منصة لمستثمري هونغ كونغ والصين للتعرف على الفرص التي تقدمها الشارقة، حيث تستضيف الإمارة أكثر من 600 شركة صينية في مختلف القطاعات، منها 371 شركة تعمل على أراضي الإمارة و245 في المناطق الحرة، وتحتضن 38 شركة من هونغ كونغ، خمسة منها تعمل على أراضي الإمارة و33 في المناطق الحرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز