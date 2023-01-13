1500 مسؤول يشاركون في الجمعية العامة لـ«آيرينا» اليوم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تنطلق، اليوم، الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة الـ 13 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «نحن أمام فرصة استثنائية ومسؤولية كبرى، لنضمن أن القرارات التي نتخذها بخصوص قطاع الطاقة تضعنا على مسار إيجابي نحو التنمية المستدامة، ويتيح اجتماع الجمعية فرصة للحكومات لتنسيق الجهود بينها لبناء نظام طاقة جديد، وتحقيق أهداف اتفاق باريس والأولويات العالمية الأساسية؛ مثل خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الصناعية وسلاسل التوريد الخضراء، وضمان أمن الطاقة والوصول الشامل وغيرها».

مسؤولية

وقال راج كومار سينغ، وزير الدولة الهندي للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «تحول نظام الطاقة ليس مجرد أولوية في هذه الأوقات الحاسمة، وإنما يشكل مسؤولية جماعية تقع على عاتق البلدان والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية كافة».

تحولات

وتحمل اجتماعات الجمعية العامة، شعار «تحولات الطاقة حول العالم- التقييم العالمي» استعداداً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، ويشارك بالاجتماعات 1500 شخصية من قادة مجتمع الطاقة الدولي.

وتناقش الاجتماعات التحضيرية العديد من الموضوعات المهمة، منها الخطة الرئيسية لأنظمة الطاقة في القارة الأفريقية وبناء سيناريوهات الطاقة طويلة الأجل في القارة السمراء، كما تتناول المناقشات قضية انتقال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في الدول النامية، وتبادل العديد من الأفكار في الفترة، التي تسبق انعقاد مؤتمر المناخ «COP28»، كما تتضمن مناقشات حول أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص الحكومات والقطاعات الخاصة وغير الربحية وممثلي العمل والشباب.

مناقشات

وتتناول الجلسة العامة العديد من القضايا، منها مناقشة التقدم الجماعي الذي أحرزه العالم في تنفيذ اتفاق باريس وأهدافه طويلة المدى. كما تناقش الجلسة انتقالات الطاقة في سياق التقييم العالمي استعداداً لمؤتمر «COP28» والأولويات الرئيسية لانتقال الطاقة، في بيئات جغرافية متنوعة.

وسيشارك بالجلسة العامة معالي الدكتور سلطان الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، بحضور مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا؛ وشيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ؛ وفرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي؛ وعارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، وجيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة؛ ومعالي الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي؛ والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ وكريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، وتي في ناريندران، الرئيس التنفيذي لشركة تاتا ستيل؛ وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ؛ وريكاردو بوليتي، نائب رئيس البنك الدولي؛ وداميلولا أوجونبي، الرئيس التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع؛ وغيرهم.

شراكة

تشارك دائرة الطاقة بأبوظبي، في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، كشريك رئيس لهذا الحدث العالمي السنوي، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي»، وصولاً إلى مؤتمر «COP28».

وتستعرض الدائرة في منصتها المرحلة الأولى من مسيرة تحوّل الطاقة بأبوظبي، واستعراض الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035. كما سيتم تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه الأهداف في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 للإمارات، إضافةً إلى دعم الدائرة لبرنامج شباب من أجل الاستدامة.

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