دبي تحتضن 3 من أفضل 100 جناح فندقي في العالم

المصدر: دبي – بشار باغ

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اختارت «إليت ترافلر» 3 أجنحة فندقية فاخرة في دبي، ضمن قائمة أفضل 100 جناح فندقي في العالم 2023. وضمن فئة أفضل أجنحة فنادق المدينة جاء في الصدارة «جناح أراماني دبي» في فندق أرماني دبي، والجناح الرئاسي في فندق برج العرب، فيما احتل جناح «ذا بلوغري فيلا» في فندق بولغاري دبي المرتبة الأولى في فئة أفضل الأجنحة العائلية.

وتعتمد القائمة، التي أعدتها المجلة المتخصصة بنمط الحياة الفاخر على 60 معياراً لتقييم الأجنحة، بدءاً من تجهيزات الأجنحة والخصوصية، وصولاً إلى معايير الفخامة والاستدامة وخدمات الضيافة، وصولاً إلى الزجاج المضاد للرصاص.

ولفتت «إليت ترافلر» إلى أن جناح أرماني دبي الفاخر يقع في الطابق 39 في فندق أرماني دبي، ضمن برج خليفة، ويتميز بإطلالة مذهلة على أفق مدينة دبي، ويمتد على 4200 قدم مربعة ومجهز بغرفتي نوم ومنطقة جلوس وطعام خاصة وصالة رياضية متكاملة. وأشارت المجلة إلى أن برج العرب يضم الجناح الرئاسي المكون من غرفتي نوم، والواقع في الطابق 25 من الفندق، ويتميز بإطلالة رائعة على البحر، وعلى أفق المدينة، من خلال نوافذ، تمتد من الأرض وصولاً إلى السقف، وتصل مساحة الجناح إلى أكثر من 7000 قدم مربعة، ويمتد على طابقين، ويتكون من غرفتي نوم وغرفة طعام ومكتبة وصالة للضيوف.

وأشارت «إليت ترافلر» إلى أن برج العرب ومنذ افتتاحه عام 1999 رسم معايير متميزة للضيافة فائقة الفخامة، ولا يزال محتفظاً بمكانته ضمن أشهر الفنادق حول العالم، ويوفر أسطول سيارات رولز رويس خاصة للنزلاء مع أجهزة آيباد مطلية بالذهب 24 قيراط ضمن الأجنحة.

أما «فيلا بولغاري» في فندق بولغاري دبي فأشارت المجلة إلى أن هذه الفيلا الفارهة تمتد على 5800 قدم مربعة، وتتميز بلمسات غاية في الأناقة والفخامة، وتوفر خدمات متكاملة ومثالية للعائلات، وتحيط بها 5000 قدم مربعة من المساحات الخارجية، بالإضافة إلى سينما منزلية ومسبح خاص، وتضم 3 غرف نوم.

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