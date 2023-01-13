تجارب استثنائية في أسبوع التألق بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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تتواصل فعاليات الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق مع الكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية المميزة للمواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب عروض وسحوبات عدة على جوائز ضخمة وهدايا قيمة، إضافة إلى عروض الدرون الضوئية والحفلات الموسيقية، والكثير من الفعاليات.

وتتواصل الفرصة للجميع لاقتناص أفضل صفقات التسوق والربح والاستمتاع بباقة العروض الترفيهية حتى 29 الجاري، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية وفنية عالمية وفعاليات مبتكرة، فضلاً عن مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والعروض الليلية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

ويوفر هذا الأسبوع من أطول مهرجان للتسوق في العالم (من 13 حتى 19 يناير) تجارب استثنائية للجميع، حيث يمكن المشاركة في أسبوع التألق في مهرجان دبي للتسوق مع غاليري لافاييت للفوز «بمليونير آمبر».

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