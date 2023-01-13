1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.9 مليار درهم، أمس، مع 432 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 384.09 مليون درهم، و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.06 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في جميرا الأولى وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 43 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 48 مبايعة بقيمة 154 مليون درهم. وسجلت الرهونات 464.03 مليون درهم منها 14 رهونات أراض بقيمة 253.27 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 210.76 ملايين درهم وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 18.34 مليون درهم.

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