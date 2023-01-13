4 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو 4 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.198 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.202 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.625 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و576.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.67 مليار درهم، موزعة بواقع 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي، و209.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 305.3 ملايين سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.13% عند 10089.65 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.11% عند 10152.99 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام 0.47% أو 15.7 نقطة، ليغلق عند 3313.41 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز