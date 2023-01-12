بنك دبي الإسلامي يقدم حلول تمويل لعملاء «تسلا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي إطلاق تمويل إسلامي للسيارات لعملاء تسلا في دولة الإمارات، يتم التقديم عليه من خلال عملية رقمية بالكامل. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بدعم حلول التمويل الأخضر للسيارات، وتسهيل التوجه نحو امتلاك السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، انطلاقاً من مكانته الرائدة في سوق تمويل السيارات، وبما يتماشى مع استراتيجيته المؤسسية المستدامة، بالتزامن مع تقديم أفضل العمليات الرقمية ومعدلات ربح تنافسية لمشتري سيارات تسلا.

وسيحظى متعاملو تسلا من خلال عملية التمويل الرقمية بالكامل من بنك دبي الإسلامي بأعلى مستويات السهولة لتقديم طلب الحصول على تمويل السيارات، ما يحسن تجربة الشراء لديهم. وسيكون خيار التمويل هذا المدمج بشكل مباشر وتلقائي في عملية الطلب عبر الإنترنت من شركة تسلا ملائماً وسهل الاستخدام لمشتري سيارات تسلا الذين يبحثون عن حلول تمويلية تتوافق مع قيمهم واهتماماتهم.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: سعداء للغاية بهذا التعاون المهم مع شركة تسلا للسيارات الكهربائية، والذي يوفر خيارات تمويل إسلامي فريدة للمتعاملين المحتملين. وانطلاقاً من مكانتنا في سوق تمويل السيارات في الإمارات، فإننا نهدف إلى توفير خيارات تمويل أكثر سهولة وبساطة وذات تكاليف معقولة، توفر عملية رقمية سلسة وبأسعار تنافسية لمشتري سيارات تسلا. ومع إطلاق تجربة التمويل الرقمي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية لمتعاملي تسلا، يتصدر بنك دبي الإسلامي المشهد من جديد في مجال توفير خيارات تمويل معقولة ومستدامة للمتعاملين في دولة الإمارات.

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