«مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت» يحتفلان بتخريج الدفعة الثالثة للشركات الناشئة ببرنامج مسرع الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «مايكروسوفت للشركات الناشئة» في الشرق الأوسط بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار تخريج أحدث مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من برنامج مسرع النمو GrowthX Accelerator. وشهد الحفل الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي، حضور العديد من القائمين على هذه الشركات، والشركاء، والمستثمرين، ونخبة من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال على صعيد المنطقة.

ويأتي البرنامج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت للشركات الناشئة» لتسريع وتيرة الفرص المتاحة لتمكين تطوير الشركات الناشئة وسد الثغرات التي بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال عقد جلسات أسبوعية مكثفة مع أبرز خبراء مايكروسوفت ومتخصصي ريادة الأعمال والتكنولوجيا على مستوى العالم والمنطقة.

وأكد المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار أن الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي تمثل فرصة مهمة لإيجاد الحلول والابتكارات الجديدة التي من شأنها المساعدة في حل التحديات العالمية، منوهاً أيضاً لأهمية مبادرة ''Growth X Accelerator'' باعتبارها منصة حيوية لتمكين الشركات الناشئة من تقديم أفضل الحلول ذات التأثير الإيجابي الواسع. كما هنأ الشامسي جميع الخريجين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، مُتطلعاً إلى رؤية النتائج التي اكتسبتها هذه الشركات وترجمتها على أرض الواقع لتسريع وتيرة النمو والابتكار وتعزيز مشهد الشركات الناشئة على صعيد المنطقة.

وقال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: كان من الملهم والمشجع أن نشهد نمو وتطور كل شركة ناشئة مسجلة في هذه المجموعة. لقد تمكنوا بجدارة من تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة متاحة لتعزيز إمكاناتهم ومهاراتهم والانتفاع من الدعم والموارد المتوفرة من أجل تنمية وتوسيع نطاق أعمالهم. ونحن فخورون بالشراكة والعمل الذي يجمعنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين مجموعة أخرى من الشركات الناشئة ومساعدتهم على عرض أفكارهم المبتكرة وتطويرها إلى حلول واقعية من شأنها تطوير منظومة اقتصادنا الرقمي.

وبلغ تمويل رأس المال الاستثماري خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لدراسة ''MAGNiTT'' ما يصل إلى 2.6 مليار دولار، أي بزيادة 138 % عن عام 2020. واستحوذت الشركات الناشئة في الإمارات على 26 % من جميع الصفقات المغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على 45 % من إجمالي التمويل الذي تم جمعه عبر المنطقة في 2021.

ويقدم البرنامج ومدته 10 أسابيع مجموعة متنوعة من الجلسات الافتراضية الجماعية والفردية، والتدريب على المبيعات، والاستعداد الفني، والتعامل مع المستثمرين، وأفضل تكتيكات إشراك العملاء. كما تعمل الشركات الناشئة المشاركة أيضاً عن كثب مع مايكروسوفت لإنشاء حلول تقنية تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه المنظمات في المنطقة، وقد تخرج من البرنامج منذ إنشائه في عام 2021 ما مجموعه 48 شركة ناشئة حتى الآن. وبعد اختتام البرنامج، ستعمل الشركات الناشئة أيضاً عن كثب مع مدينة مصدر، الشريك في برنامج ''GrowthX''، والذي سيدعم فوج المتخرجين في الحصول على تراخيص الأعمال وتأسيس أعمالهم في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز