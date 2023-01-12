ماج تطلق 4 منازل ضمن «ريتز كارلتون، دبي كريك سايد» بـ 800 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد إطلاقها الناجح لثمانية منازل فخمة من أصل 12 منزلاً في مشروعها ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد، ضمن منتجع كيتورا، أعلنت ماج عن طرح المنازل الأربعة المتبقية «وفق مفهوم السماء» في سوق دبي العقاري، بقيمة 200 مليون درهم لكل واحد منها وبإجمالي 800 مليون درهم.

ويتكون كل منزل من أربعة طوابق (الطابق السفلي والطابق الأرضي وطابقان آخران)، كما يضم كل واحد ثمانية أجنحة نوم رائعة، إضافة إلى مجلس وغرفة متعددة الاستخدامات وصالة وغرف معيشة عائلية، ومساحات مخصصة لتناول الطعام ومكتب شخصي. ويأتي المنزل مجهزاً بأحدث أنظمة التشغيل الآلية ومواصفات السلامة والأمان، مع تلبية مختلف الاحتياجات الترفيهية، لاشتماله على غرف سبا راقية ومرافق صحية خاصة وصالة رياضية حديثة وسينما.

وتوفر المنازل مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مسبح يتوافق مع مفهوم سكاي ومنطقة فخمة تحتوي على جناح النوم الرئيسي الجميل المطل على تراس السطح مع حمام سباحة. وتصل المساحة المبنية الإجمالية للمنزل الواحد 48,000 قدم مربعة، مع موقف تحت الأرض يتسع لقرابة 8 سيارات. وتم توفير مرسى خاص لليخوت بطول 120 قدماً لكل واحد من هذه المنازل.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «يسعدنا الكشف عن هذه المنازل التي تم تطويرها وفق مفهوم «سكاي»، وذلك نظراً للاستجابة التي حظينا بها عند إطلاقنا لمنازل «الأرض» و«المياه» الفخمة. لقد جاء تصميم هذا المشروع تلبية للطلب القوي والإقبال العالي عند إطلاقه، لنبدأ بمرحلة التخطيط الدقيق لتطوير هذه المنازل الفريدة التي تجسّد معاني الفكر والإبداع والانطلاقات المتجددة، مع الأخذ في الحسبان عناصر الطبيعة. إن مشروع ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد يعدّ انعكاساً للجهود المتواصلة التي نقوم بها في ماج من أجل توفير أسلوب حياة صحي فائق الفخامة والرقي في جميع أنحاء دبي. وحتى نتمكن من تحقيق ذلك نحرص على اتباع نهج شامل لتقديم المرافق من الدرجة الأولى داخل تلك المنازل، والحرص على التوافق مع المعايير الجمالية الحالية بما يتجاوز توقعات المقيمين».

وتعكس التصميمات الخارجية والداخلية للمنازل الأربعة العناصر الطبيعية للسماء، لتمنح السكان تجارب فريدة. وعلى سبيل المثال، تمثل تصميماتها الداخلية التطورات المتواصلة التي تعتمد على المساحات الفسيحة والأنيقة التي يغمرها الضوء، وتكتمل بالمفروشات المصممة بطريقة استثنائية حسب الطلب. وعلاوة على ذلك، تتميز الوحدات جميعها بقيمتها الجمالية العالية، بالاعتماد حصرياً على المواد الممتازة المختارة بعناية، مع توفير أمهر الحرفيين لإنجاز مختلف العمليات من جميع أنحاء العالم، لتقديم تجربة رائعة تدوم طويلاً. وتم أيضاً استخدام الساحات المحاطة بالإطارات الزجاجية والفواصل المعمارية المتغيرة والشرفات المغطاة بقضاء أوقات ممتعة للمقيمين من خلال تفاعلهم اليومي مع الديكورات الداخلية والحدائق.

ويقدم منتجع كيتورا لأصحاب المنازل مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك فندق قائم على المفاهيم الصحية من فئة الخمس نجوم، مع إمكانية استخدام شاطئ فندق ريتز كارلتون في جميرا. كما يوفر المنتجع نادياً خاصاً يقتصر دخوله على الأعضاء فقط. ومن المرافق المهمة الأخرى: النادي النسائي ونادي الأطفال والمركز الصحي الشامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، ومجمع يضم العديد من المحلات التجارية. وسيكون هذا المشروع الفاخر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يسعى للحصول على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه ضمن «مجتمع WELL» المسجل لدى ماج.

وسيكون بمقدور السكان الوصول إلى فندق صحي فاخر، وثماني مساحات لمحلات التجزئة التي توفر المنتجات المستدامة والعضوية، بما في ذلك أسواق المزارعين في عطلة نهاية الأسبوع. وزود المشروع بموقف خاص للسيارات تتوافر فيه خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع خدمة صف السيارات. ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية.

وستكون جميع وحدات المنازل الفخمة قائمة على مفهوم الحياة الصحية، الذي يمتاز به منتجع كيتورا من «ماج»، الذي يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية، مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة «داون تاون دبي» ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

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