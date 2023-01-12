إطلاق مشروع «ماما ريزيدنسز» السكني الأول عالمياً في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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تعتبر مجموعة إنيسمور الشركة الأسرع نمواً في مجال الضيافة العصرية، وتُعدّ مجموعة ديفمارك الشركة الأكثر خبرة والأسرع نمواً في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في الإمارات العربية المتحدة، وها هما المجموعتان تتعاونان للإعلان عن إطلاق مشروع ماما ريزيدنسز الأول في العالم، بين أحضان مدينة دبي. وقد تمّ تعيين مجموعة ديفمارك وكيلاً حصرياً لتولي المبيعات والتسويق لمشروع ماما ريزيدنسز، الذي سيتم تشييده في الخليج التجاري، والذي يتألّف من شقق سكنية فاخرة مفروشة بالكامل ومصمّمة بدرجة عالية من الإتقان على يد المصمم الفرنسي بنجامان الدغيلي، رئيس قسم التصميم لدى علامة ماما شيلتر للضيافة.

يُمثّل ماما ريزيدنسز مشروعاً سكنياً فاخراً من علامة ماما شيلتر للضيافة، التي تشتهر فنادقها بتصميمها المميّز وطابعها الشمولي وأطباقها الشهية وأجوائها النابضة بالحياة. وقد اختارت هذه العلامة التي تحتل مكانة ريادية في مجال الضيافة أن تحط رحالها في دبي لتطلق منها مشروع ماما ريزيدنسز الأول في العالم.

يحمل هذا المشروع بصمة شركة الهندسة المعمارية الإيطالية إم إم أي، لمؤسسها ماركو مانجيلي، وبصمة المصمم الفرنسي بنجامان الدغيلي، الذي ابتكر ديكوره الداخلي، لذا من المؤكد أن «ماما ريزيدنسز» سيعيد صياغة رؤية دبي للهندسة المعمارية. يحتضن مشروع ماما ريزيدنسز مجموعة من الشقق المفروشة بالكامل والمُصمّمة بعناية لتتناغم مع أفق دبي المحيط بها، كما يضم المبنى تحفاً فنيّة تسرد في تفاصيلها حكاية المدينة. من جهة أخرى، تسهم السلالم المبتكرة من الفسيفساء والجدران النابضة بالألوان والزينة المعلّقة والخارجة عن المألوف في إضفاء أجواء مشرقة على هذه الشقق. ما أن تطأ قدماك مشروع ماما ريزيدنسز، حتى تشعر وكأنك تدخل إلى كاليدوسكوب ضخم يزخر بتفاصيل من الزجاج الكريستالي الرقائقي، والزجاج المزخرف، والزجاج المقسّى المضروب بالرمل وتدرّج الألوان بهدف إبراز الضوء الطبيعي، بحيث تتلاقى مختلف أنواع التصميمات الزجاجية الهندسية لابتداع مشهد خيالي يخاطب الحواس.

صُمم ماما ريزيدنسز ليلبّي احتياجات الجميع، لذا سيتمتع سكانه بإمكانية الوصول إلى كل وسائل الراحة المتوفرة في المشروع، بما في ذلك أربعة مسابح في الهواء الطلق، ونادٍ رياضي حديث ومتعدّد الاستخدامات، فضلاً عن مدرج خارجي مع لاونج ومنطقة مخصّصة للأنشطة الترفيهية. أما الضيوف الصغار فسيستمتعون بالمسبح ومناطق اللعب المخصّصة لهم، بينما يتسنّى للكبار الاسترخاء بالقرب من المسبح وتمضية أمتع الأوقات في الاستراحات المتعددة الكائنة بجانبه على أنغام موسيقى الدي جاي. وسيحصل المقيمون على باقة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات المفضلة لديهم، وسيستفيدون من خصومات على مرافق المشروع ووجهات المأكولات والمشروبات المميزة فيه، إضافة إلى إمكانية الوصول الحصري إلى برنامج مزايا المُلّاك من أكور Accor Ownership Benefits Program. علاوةً على ذلك، صُمم مشروع ماما ريزيدنسز بعناية فائقة ليلبّي احتياجات العائلة العصرية، إذ يقدّم خدمات بحسب الطلب، تشمل خدمة تناول الطعام في الشقة، وخدمة المدرب الشخصي، وخدمات التسوّق، والنقل الخاص، والمساعدة في رعاية الأطفال.

وقال سيدريك غوبيليارد، رئيس العمليات التجارية لدى علامة ماما شيلتر للضيافة في مجموعة إنيسمور: «نفتخر بإطلاق مشروع ماما ريزيدنسز الأول في دبي، ونتطلّع قُدماً إلى افتتاحه، فلطالما شكّلت وجهات علامة ماما شيلتر للضيافة مساحة يتمتّع فيها الضيوف بكل جوانب الحياة، والآن ستتجسد هذه الفلسفة على أرض الواقع مع مشروع ماما ريزيدنسز، الذي سيقدّم ملاذاً مذهلاً للمقيمين فيه. ونحن نتطلّع إلى إضفاء الأسلوب الفاخر والمترف الذي تتباهى به علامة ماما شيلتر على عالم الشقق الفندقية التابعة لعلامات الضيافة المرموقة، لنقدّم بالتالي تجربة جديدة تماماً للسوق».

وفي السياق نفسه، قال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك: «يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة شركات خماس لاستقدام علامة ماما شيلتر الفاخرة والمبتكرة إلى قلب دبي. في الواقع، أدى فريق العمل في مجموعة ديفمارك دوراً جوهرياً في إدارة جميع الجهات المعنية بتطوير هذا المشروع لضمان إطلاقه بنجاح. واليوم، اكتملت مرحلة البناء بنسبة 70 %، ونحن ندأب على تنظيم جولات في المشروع نعطي من خلالها لمحة عن خصائصه، فيما نستعرض ثلاثة أنواع من الوحدات السكنية المفروشة بالكامل، ألا وهي الاستوديو، والشقة التي تضم غرفة نوم واحدة، أو غرفتَي نوم. وقد شهدنا تفاعلاً إيجابياً جداً من جانب شبكة الوسطاء الذين نتعامل معهم تجاه هذا المشروع الاستثنائي».

من جهته، قال بدر خماس، من مجموعة شركات خماس للاستثمار: «يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة ديفمارك لنكون جزءاً من أول مشروع لعلامة ماما شيلتر للضيافة في الشرق الأوسط. تتغنّى العلامة بسجل يزخر بالإنجازات، ويعزّز خبرتها ومقاربتها الاستراتيجية في مجال إطلاق المشاريع العقارية في دبي، كما يُعدّ ماما ريزيدنسز أحد المشاريع الوحيدة التي توفّر لسكانها أجواء من المرح في بيئة عصرية، وتقدّم لهم باقة واسعة من الخدمات بأسعار مقبولة في دولة الإمارات».

ومن جانبه، علّق باوان كاتشرو، المدير العام لشركة خماس للضيافة قائلاً: «نتوقّع أن يتكلّل هذا المشروع بنجاح مبهر بفضل موقعه الاستراتيجي في الخليج التجاري الزاخر بالمباني المعروفة بهندستها المعمارية المذهلة، وتتوفّر فيه شبكة نقل حيوية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المرافق عالمية المستوى، بينما يقع على مقربة من كل المعالم في داون تاون دبي».

والجدير بالذكر أن المشاريع السكنية العصرية تُعدّ من أسرع القطاعات نمواً في مجال الضيافة، وها هي مجموعة إنيسمور تشق طريقها إلى الصدارة مع محفظتها الواسعة التي تضم 14 علامة، تشمل 103 فنادق قيد التشغيل، و144 فندقاً قيد الإنشاء، وما يزيد على 190 مطعماً واستراحة.

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