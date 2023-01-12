«أرادَ» ترسي عقداً بـ 475 مليون درهم لبناء مجمّع فيدا الجادة الفندقي

المصدر: الشارقة - البيان

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أرست شركة «أرادَ» عقداً رئيسياً لتشييد مجمّع فيدا الجادة الفندقي، في مجتمع الجادة المتكامل بقلب الشارقة. وسيتم بموجب العقد البالغة قيمته 475 مليون درهم بناء فندق فيدا الجادة بطاقة استيعابية تبلغ 175 غرفة، إضافة إلى 255 شقة فاخرة تحت علامة فيدا، و149 شقة مخدومة، والتي تقع جميعاً في الحي الثقافي الجديد بالجادة.

وقد فازت شركة الخليج اسيا للمقاولات ومقرّها في دبي بالعقد بالكامل. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالمشاريع الإنشائية المدنيّة والصناعية في الإمارات والسعودية وقطر. وستبدأ الأعمال الإنشائية في مجمّع فيدا الجادة الفندقي فوراً ومن المتوقع الانتهاء منها بعد 30 شهراً. ويعدّ فيدا الجادة، والمملوك لشركة أرادَ التي تقوم بتطويره تحت إدارة علامة فيدا للفنادق والمنتجعات، الأول ضمن 3 فنادق سيتم بناؤها بالجادة بموجب اتفاقية شراكة مع مجموعة إعمار للضيافة، والتي تتضمن كذلك بناء فندقيّ العنوان – الجادة وروف – الجادة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «نحن على ثقةٍ بأنّ فيدا الجادة والعقارات الفاخرة الأخرى التي نقوم بتطويرها في إطار اتفاقية شراكتنا مع مجموعة إعمار ستعيد صياغة مفهوم الضيافة في الشارقة، كما وستعزز من قوة القطاع السياحي في الإمارة وتضيف المزيد من القيمة إلى اقتصادها المحلي». وأضاف: «شهدنا طلباً كبيراً على الشقق الفاخرة والشقق المخدومة في هذا المجمّع الفندقي، ونتطلّع لتقديم باقة من أجمل التجارب التي تشتهر بها علامة فيدا الفندقية في رحاب مجتمع الجادة».

ويقع مجمّع فيدا الجادة في قلب مخطط الجادة الرئيسي والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم، حيث يتربع المجمّع الفندقي بمحاذاة بوليفارد رئيسي مزين بالأشجار مع باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق. وتشكل الأبنية الأربعة جزءاً من نسيج دستركت؛ الحيّ الثقافي الجديد، والذي يضم بدوره مركزاً ثقافياً وفق أعلى المعايير العالمية وركناً مخصصاً للمبدعين والموهوبين.

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