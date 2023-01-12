«زازين غاردنز» تُسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33»

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة «زازين بروبرتيز» للتطوير العقاري أن تسجيل الصفقات في قطاع العقارات على المخطط في دبي نمواً بنسبة 92.5% في عام 2022. وبحسب بيانات أصدرتها الشركة، فإن هذا النمو في مبيعات العقارات على المخطط يكشف عن مواصلة شركات التطوير العقاري أعمالها، حيث تطلق مشاريع جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على الشقق السكنية الفاخرة، وخاصةً في المناطق الواعدة مثل منطقة الفرجان.

وأظهرت بيانات «زازين بروبرتيز» أن التعديلات التي أجرتها حكومة دبي خلال الفترة الأخيرة على منظومة تأشيرات الدخول قد لاقت إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن كون الاقتصاد الموثوق في الإمارات عموماً قد لاقى إشادة دولية واسعة، كما أعطى دفعة قوية لقطاع العقارات فيها، حيث تم تسجيل رقم قياسي تاريخي من الصفقات العقارية في دبي خلال العام الماضي بواقع 90.881 صفقة، ليتخطى الرقم السابق المسجل في عام 2009 والبالغ 81.182.

وأسهم الأداء القوي خلال عام 2022 في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم العودة إلى الحالة الطبيعية في دولة الإمارات بعد الأزمة الصحية التي سببها كوفيد-19. وأضافت بيانات الشركة أنه من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على الزخم في القطاع العقاري مع توقعات بتحقيق القطاع لنمو بنسبة 8% سنوياً حتى عام 2027

وذكرت الشركة في بيانها أيضاً أن مشروعها الحالي «زازين غاردنز»، والذي يلتزم بمعايير الاستدامة، يسهم في نمو قطاع العقارات على المخطط في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المساهمة في مبادرات رئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وكانت «زازين بروبرتيز» قد أطلقت مشروعها الرائد «زازين ون» بموقعه المميز في منطقة مثلث قرية جميرا في العام الماضي، وتم بيع جميع الشقق في المشروع خلال عدة أشهر وحصد عدة جوائز بفضل التصاميم المميزة والتزامه بمعايير الاستدامة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع الحالي «زازين غاردنز»، أحدث مشاريع الشركة والصديق للبيئة، الإنجازات نفسها، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33».

كما يُعد أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات يلتزم بمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء، حيث سيتم تصميمه وفق مفهوم العافية المتكاملة، ما يسهم في خفض بصمته الكربونية بحوالي 470 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وبدأت عمليات البيع على المخطط في مشروع «زازين غاردنز» منذ منتصف شهر ديسمبر 2022، كما بدأت عمليات البناء في أكتوبر 2022، ومن المقرر تسليم المشروع في أبريل 2024.

وقال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة «زازين بروبرتيز»: «تُعرف دبي باسم مدينة المستقبل، حيث يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستمرار المساعي والمبادرات المستقبلية التي تؤدي إلى نجاح الإمارة، وليست أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلا مثالاً آخر على ذلك، حيث تلعب دوراً فاعلاً لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتأمين مستقبل الدولة خلال السنوات العشر القادمة.

ويستقطب قطاع العقارات على المخطط في دبي مزيداً من الاستثمارات لتعزيز حضور الدولة في المركز الخامس عشر عالمياً على مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2022 الذي تصدره «كيرني»، بالإضافة إلى المساهمة في أجندة دبي الاقتصادية «D33».

ويسعى المستثمرون الأجانب بشكل متزايد إلى الحصول على أصول عقارية مستقرة طويلة الأمد توفر عائدات استثمارية قوية، ويقدم «زازين غاردنز» هذه القيمة من خلال المرافق عالمية المستوى والتصاميم الفخمة والتزامه بمعايير الحفاظ على البيئة ومعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء، بما ينسجم مع الجهود في مجال البيئة والمبادرات الرئيسية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

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