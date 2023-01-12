«عالم القهوة دبي 2023» يجمع العالم على مذاقاتها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معرض «عالم القهوة دبي 2023» زخماً متزايداً في يومه الثاني أمس، حيث توافد رجال الأعمال والزوّار المختصون من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتميزة التي يحتضنها هذا الحدث الرائد، الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة».

وقد تبارى العاملون في مجال تحضير القهوة في إظهار قدراتهم في جناح «روسترز فيليدج»، كما تسنّى للزوّار مشاهدة العروض الاستثنائية التي قدّمتها أبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية التي يستضيفها جناح «برو بار»، بما في ذلك «ذا إيكو ماشين»، و«نيبرهود روتيسري»، و«هوت كوفي روتيسري»، و«كوفي بلانيت»، و«كورابوت كوفي»، و«تري مارياس كوفي»، و«إل باترون»، و«بروتيفول كوفي»، و«إل ماتادور كوفي»، و«هارفيستر كوفي»، و«كوفي تريدينغ»، و«باني كوفي»، و«كوفي بين سابلايز».

وأتاح جناح «كابينغ روم» لمحبي القهوة التعرّف على الأصناف المتنوّعة من القهوة وتذوُّقها والمقارنة بينها، بمشاركة «فينكا إل موريتو»، و«سايفر روتيسري»، «كيرشانشي»، و«تالامانكاز كوفي»، و«فيست كوفي ميشن».

بطولة الباريستا

كما استكملت «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» فعالياتها لليوم الثاني، حيث انتقل الفائزون الستة في اليوم الأول إلى المرحلة التالية من التصفيات بعد إبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في تحضير مشروبات القهوة المختلفة أمام لجنة التحكيم العالمية، التي اختارت كلاً من مريم إيرين بينزا من محمصة «كوزمك جاردن كوفي»، ونوران لبناي من «كوفي أركيتكتشر»، وسونام شيربا من «بي دي إل كوفي»، ودرو جوشوا دينيهي من «ثري كوفي»، وكمال ريسياد من «آرتشرز كوفي»، وبينيديكتوس مبونغيسيني من «لا ميزون جاتوه كافيه».

وتأتي هذه البطولة تمهيداً لانعقاد «البطولة العالمية للباريستا»، التي يتأهل الفائزون ببطولات الباريستا الوطنية من جميع أنحاء العالم للمشاركة بها. وتستمر كذلك المنافسات في مسابقة «أفضل منتج جديد»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات الجديدة في قطاع القهوة وإبراز جودتها وقيمتها، إلى جانب جوائز «التصميم في القهوة»، التي تكرّم الإبداعات الاستثنائية في مجال القهوة.

توسيع الشراكات

وقال محمد عيسى الغرير، نائب رئيس مجلس الإدارة، عيسى الغرير للاستثمار: «يسرّنا أن نشارك في فعاليات معرض عالم القهوة دبي 2023 للعام الثاني على التوالي، لنسلّط الضوء على منتجاتنا المتميّزة، بما في ذلك «القهوة العربية الخالية من الكافيين»، وهي الإضافة الأحدث لأصناف القهوة التي ننتجها، والتي تتفرّد بمذاقها وجودتها.

وتتيح مشاركة «كرم للصناعات الغذائية» في هذا الحدث مجالات جديدة لتوسيع نطاق شراكاتنا ونمو وتوسُّع أعمالنا، إذ يحظى المعرض في نسخته لهذا العام بإقبال غير مسبوق، في حين يشهد قطاع القهوة نمواً مضطرداً في أسواق المنطقة. وباعتبارنا أكبر محامص الشرق الأوسط لصناعة القهوة، فإننا نحرص على الوجود ضمن هذا الحدث الرائد الذي يجمع مزارعي ومصنّعي ومنتجي وتجّار ومحبّي القهوة تحت سقف واحد، موفّراً منصّة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون ودخول الأسواق الجديدة».

ورش عمل

وقال ماركو فيليزياني، نائب رئيس «مجموعة سيمونيللي»: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي يشهد نجاحاً استثنائياً وإقبالاً واسعاً هذا العام.

ونقوم يومياً بتنظيم ثلاث ورش عمل، حيث تركز الأولى، التي نقيمها بالتعاون مع «ألبرو»، على مشروبات القهوة المصنوعة من منتجات نباتية، وتتطرّق ورشة العمل الثانية إلى سبل استخلاص القهوة المتنوّعة التي تتيحها تقنية «بيور برو» في آلة تصنيع القهوة «بلاك إيغل مافريك»، بينما نتعاون في ورشة العمل الثالثة مع «فابري» للعصائر المركّزة، وتتمحور حول دمجها مع مشروبات «بيور برو» من القهوة والشاي».

وأضاف: «كما سُررنا برعاية «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، وتوفير فرصة استخدام آلتينا للإسبريسو Eagle One وGrinders Mythos My 75 للمتنافسين في البطولة.

وقد شهدنا خلال اليوم الأول إقبالاً واسعاً من زوّار المعرض، ونتوقّع حضور عدد أكبر من المشاركين في ورش العمل اليوم. وأثبتت نسخة هذا العام من معرض «عالم القهوة دبي 2023» تميّزها، ولا سيما من ناحية العدد الهائل من الزوّار والمشاركين في المعرض مقارنة بالنسخة الأولى».

آلات طحن

أما فرانشيسكو ديموندو، مدير المبيعات في «يوريكا»، فقال: «تسعدنا المشاركة في النسخة الثانية من معرض «عالم القهوة دبي 2023»، واستعراض منتجاتنا أمام الزوّار الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بتقنياتنا المتقدّمة وخصائصها الحديثة، كالشاشات اللمسية وتقنية قياس وزن الطحن الفوري، كما لاقت مجموعتنا من الملحقات المتطوّرة، التي تشمل المكابس اليدوية والأوتوماتيكية والموازين، استحسان الزوّار، فضلاً عن آلة طحن البن اليدوية.

وتحرص «يوريكا» على توظيف كل التقنيات المبتكرة والاستماع إلى آراء العملاء وتحويل مقترحاتهم إلى أفكار جديدة، لذا تكتسب مشاركتنا في المعرض أهمية خاصة، كونه يتيح منصّة مثالية للتواصل مع العملاء وجمع المعارف التي ستمكّننا من تطوير المزيد من المنتجات الحديثة والمبتكرة».

واستضاف المعرض في يومه الثاني نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف نواحي تجارة وصناعة وتحضير القهوة من جميع أنحاء العالم، الذين شاركوا معارفهم القيّمة مع الحضور من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل.

وألقى البروفيسور الدكتور شاهان يرتزيان محاضرة بعنوان «أحدث الأساليب في مجال استخلاص القهوة»، كما شهد المعرض إقامة جلسة حوارية بعنوان «إعادة إحياء قطاع البن في غانا: تحالفات من أجل جودة البن»، بمشاركة جون فرانسوا، وهانا كواشي، وإيمي بيث، وأكو كوانسون، كما ألقى لاورو فيوريتي من «نوفا سيمونيلي» محاضرة بعنوان «استكشاف المنهجيات المختلفة في استخلاص القهوة».

وتخلّلت فعاليات اليوم الثاني من المعرض إقامة ورشتي عمل، حملت الأولى عنوان «فهم وتطبيق بروتوكول التقييم المتطور: نظرة تمهيدية على نظام جمعية القهوة المختصة لتقييم القهوة»، وأقيمت بإشراف كيم إيلينا لونيسكو، رئيس قسم الاستدامة وتنمية المعرفة، وحملت الثانية عنوان «التعرف على علم التدفق الأسموزي مع CAFEC»، وأقيمت بإشراف شيجيجي ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي لشركة «سانيو سانغيو» – CAFEC.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز