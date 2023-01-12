11 ندوة حوارية تبحث واقع ومستقبل صناعة الحديد والصلب في «ستيل فاب 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت فعاليات النسخة الـ18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يختتم فعالياته مساء اليوم (الخميس) في مركز إكسبو الشارقة، تنظيم مؤتمر «صناعة الفولاذ»، الذي نجح في استقطاب نخبة من الخبراء وكبار المصنعين والموردين على مستوى العالم، وناقش فرص النمو الرئيسية لصناعة الحديد والصلب ودور منطقة الشرق الأوسط في تطوير هذه الصناعة.

حيث تضمن المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من قبل ممثلي أبرز الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، تنظيم 11 ندوة وجلسة حوارية سلطت الضوء على واقع ومستقبل صناعة الحديد والصلب وسبل تعزيز استدامته، وأهمية تنمية الاستثمار التكنولوجي لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف، كما استعرض المؤتمر فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال بدولة الإمارات، ودور دول المنطقة في دعم صناعة الصلب العالمية، كما شهد المؤتمر تنظيم عروض تقديمية لأبرز التقنيات التكنولوجية المستخدمة في قطاع الحديد والصلب، وأهم ممارسات الاستدامة المتبعة عالمياً في هذه الصناعة.

نجاح متواصل

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن مؤتمر «صناعة الفولاذ»«يأتي استكمالاً لمشهد النجاح الذي يحفل به معرض»ستيل فاب 2023«، في نسخته الـ 18، حيث يعد المؤتمر من أهم الفعاليات التي شهدها الحدث نظراً لدوره في توفير منصة إقليمية لتوحيد الجهود نحو تعزيز وتطوير صناعة الحديد والصلب ولاسيما في ظل ما قدمه من معلومات حول آخر مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي إلى جانب إتاحة الفرصة للجهات المشاركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في هذا القطاع الحيوي والاطلاع على ممارسات ومفاهيم الاستدامة المتبعة في هذا المجال ومعاينة واختبار أحدث الأجهزة والمعدات بشكل مباشر، بما يساهم في تنمية قدرة الشركات الصناعية على زيادة الإنتاجية، وتعزيز الجودة، وخفض التكلفة، وتطوير العمليات والأداء بشكل عام.

وأشار المدفع إلى أن دورة المعرض هذا العام تميزت بالعديد من الفعاليات المهمة والمتنوعة والتي ساهمت في استقطاب شريحة واسعة من الزوار والتجار والمصنعين وعززت من مكانته كحدث رئيسي للأعمال المعدنية على مستوى المنطقة، فإلى جانب مؤتمر»صناعة الفولاذ«تضمن المعرض تنظيم النسخة الثانية من مسابقة»أفضل لحام«والتي شهدت مشاركة أكثر من 40 متسابقاً، إلى جانب انطلاق فعاليات معرض»فاستنرز وورلد ميدل إيست«المخصص للربط وصناعة التثبيت والذي قدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت.

400 علامة تجارية

وتحظى النسخة الـ18 من معرض(ستيل فاب 2023)، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين، و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية، كما تشهد أروقة المعرض عرضاً لأحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن، والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب، وخصوصاً في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف.

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