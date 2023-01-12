إنسينكراتور تطلق حملة توعية للحد من هدر الأطعمة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة إنسينكراتور، التابعة لشركة ويرلبول وأكبر مصنع لحلول التخلص من نفايات الطعام المعدة للاستخدامات المنزلية والتجارية اليوم عن إطلاق حملة واسعة لرفع درجة الوعي بين أفراد المجتمع بالحد من هدر الطعام والطرق السليمة والبيئية لإعادة تدوير نفاياته التي تعد المصدر الأول للاحترار المناخي العالمي.

وتسعى الشركة من خلال حملتها إلى التواصل مع المجتمع التعليمي في الدولة وتزويدهم بحلول التخلص من نفايات الطعام وتدريب الطلاب على طريقة استخدامها، إلى جانب توفير حصص تعليمية وأنشطة عملية من قبل المختصين في الشركة لتعزيز وعيهم البيئي من منطلق أن جيل المستقبل هو خط الدفاع الأول في المحافظة على البيئة. كما وتسعى إنسينكراتور إلى العمل مع المستشفيات وتقديم حلولها الصديقة للبيئة بهدف تحييد أكبر نسبة ممكنة من نفايات الطعام عن المكبات وإعادة تدويرها وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي.

وفي إطار تعليقه على هذه الحملة، أكد محمد كرم، مدير تطوير الأعمال لشركة إنسينكراتور، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكد على استعداد الشركة للتعاون مع جميع المعنيين لرفع الوعي بأهمية معالجة نفايات الطعام بالطرق الصحيحة التي تضمن بيئة آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع سواء كانت البيئة المنزلية الداخلية أو البيئة الأكبر الخارجية من خلال تحييد نفايات الطعام عن المكبات.

وتابع: "لقد قمنا خلال الأعوام الماضية بإطلاق العديد من الحملات التوعوية بين طلاب المدارس، حيث قمنا من خلالها بتسليط الضوء على تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة. إلى جانب ذلك قمنا بتقديم الرعاية لأحد أكبر معاهد الطهي في دبي من خلال توفير أحدث الحلول العالمية لمعالجة نفايات الطعام وتقنيات توفير المياه الساخنة لأغراض الطهي والمشروبات بما يضمن حصول المستخدم على مياه ساخنة بسرعة فائقة ومن مصدر موثوق لجهة خلوه من أي ترسبات أو أي أشياء أخرى قد تؤثر على الصحة.

وشدد كرم على أن الشركة ماضية في التزاماتها وتعهداتها وأنها سوف تتابع إطلاق المزيد من حملات التوعية بين طلبة المدارس إلى جانب مساعدة المؤسسات التعليمية والصحية على إدارة نفايات الطعام اليومية لديها من خلال رعاية تركيب حلول معالجة نفايات الطعام في الأماكن المخصصة وتدريب الطلبة وفرق العمل على استخدامها مع التأكيد على أنها حلول آمنة مئة بالمئة.

من الجدير بالذكر أن حلول معالجة نفايات الطعام التي توفرها شركة إنسينكراتور تقلل من حجم النفايات المنزلية المرسلة إلى مكبات النفايات بنسبة تصل بين 40 % و70 % من حجم نفايات المطاعم والفنادق. كما أنها توفر مساحات أكثر نظافة وتعقيماً، حيث إن نفايات الطعام هي من أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة وتسبب تكاثراً في الجراثيم والبكتيريا الضارة بصحة أفراد المجتمع.

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