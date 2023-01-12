«الأنصاري للصرافة» تضم مليوني عميل إلى برنامج الولاء «بلس» للمكافآت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن تسجيل مليوني مشترك في برنامج الأنصاري للصرافة «بلس» للمكافآت، برنامج الولاء متعدد القنوات التابع للشركة. ويتيح البرنامج للعملاء اكتساب نقاط مقابل إجراء معاملات مالية مخولة في أي من فروع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، أو أي من القنوات الرقمية المتاحة، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والعروض المميزة على أبرز العلامات التجارية للمطاعم، ووجهات الترفيه، والتسوق، وغيرها.

وتسعى الشركة من خلال برنامج الأنصاري للصرافة «بلس» للمكافآت إلى تعزيز القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها لعملائها. ويقدم البرنامج 1000 نقطة ترحيبية عند التحميل والتسجيل على تطبيق الأنصاري للصرافة، كما يتيح للعملاء اكتساب النقاط عند تنفيذ المعاملات المشمولة بنظام المكافآت، واستبدال النقاط بخصومات وعروض حصرية.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في الأنصاري للصرافة: «تأتي جميع برامج المكافآت لدينا في إطار مساعينا الرامية لتوفير تجربة مبتكرة للعملاء، وزيادة مستوى رضاهم عبر حزمة واسعة من العروض المميزة. ويعكس الإقبال الكبير للعملاء المسجلين في برنامج «بلس» للمكافآت مدى ثقتهم بخدماتنا ومنتجاتنا، ونتطلّع لمواصلة تعزيز تجربة عملائنا لنبقى اختيارهم الأول».

ويوفر تطبيق الأنصاري للصرافة بطاقة افتراضية مخصصة لعرض النقاط التي اكتسبها العملاء، وذلك لتسهيل الوصول إلى المكافآت والعروض وغيرها من معلومات الحساب. وبفضل تركيزه على تلبية احتياجات العملاء وضمان رضاهم، تم تصنيف تطبيق الأنصاري للصرافة في المرتبة الأولى على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، ضمن قائمة «أفضل 15 تطبيقاً مالياً» لعام 2021، الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط».

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