«ويبرو كونسيومر» تستحوذ على «نيرابارا» للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ويبرو كونسيمر كار، وهي إحدى شركات السلع الاستهلاكية سريعة النمو في الهند، عن اتفاقية نهائية استحواذ مع نيرابارا، وهي علامة تجارية شهيرة للأطعمة التقليدية. يأتي هذا الاستحواذ، بعد إعلان «ويبرو» عن دخولها مجال الأعمال الغذائية في الهند والأسواق الدولية، وتهدف الشركة إلى أن تصبح لاعباً هاماً في صناعة الوجبات الخفيفة والتوابل، والصناعات الجاهزة للطبخ في السوق الإماراتي، من خلال هذا الاستحواذ.

وقال أنيل تشوغ رئيس قطاع الأغذية، ويبرو كونسيمر كار، علق على عملية الاستحواذ: «يسعدنا دخول سوق الأطعمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع نيرابارا، الذي يثق به الهنود في جميع أنحاء العالم، وندرك أن التوابل أساسية للطبخ على الطريقة الهندية، ويتم استخدامها ببطء من قبل المزيد من الناس حول العالم، وهناك فرصة كبيرة في هذه المساحة، لتقديم منتجات تحت علامة تجارية محبوبة وموثوقة من قبل المستهلكين لسنوات، وفي سوق به طلب على خلطات توابل أصلية ونقية وموثوق بها».

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، نطمح لأن نكون محطة شاملة لبحث المستهلكين عن النكهات التي تذكرهم بالطعام المطبوخ في المنزل، ومنحهم إمكانية الوصول إلى كل أنواع التوابل المستخدمة في تحضير الأطباق الجاهزة، التي يستمتعون بتناولها ويحبونها، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل».

وقال بريادارشي بانيجراهي، المدير العام الأول لشركة ويبرو كونسيمر كار أند لايتينج لرعاية المستهلك، الشرق الأوسط: «نحن متحمسون للترحيب بـ «نيرابارا» في محفظة علامتنا التجارية خارج انشانتر وياردلي لندن، والدخول في فئة جديدة. تعد فئة «جاهز للطهي» (آر تي سي) مساحة مثيرة، ويمكن للمرء أن يقدم الكثير من العروض المثيرة، ليس فقط للمستهلكين الهنود، ولكن أيضاً للمستهلكين من شبه القارة الهندية بكاملها، الذين يعيشون خارج الهند. سيساعد فهمنا القوي للمستهلك والسوق، إلى جانب شبكة التوزيع القوية الخاصة بنا، على تنمية هذا القطاع متعدد الجوانب».

وتعتبر ويبرو كونسيمر كار أند لايتينج، وهي جزء من شركات ويبرو، من أسرع شركات السلع الاستهلاكية سريعة النمو في الهند، وسجلت ويبرو كونسيمر كار إيرادات بقيمة 1.16 مليار دولار أمريكي (8630 كرور روبية هندية) في السنة المالية 2022. تشمل أعمال ويبرو كونسيمر كار منتجات الغسيل الشخصية، ومستلزمات النظافة، ومنتجات العناية بالوجه، ومنتجات العناية بالصحة، ومنتجات العناية بالمنزل، وأجهزة الأسلاك الكهربائية، والإضاءة المنزلية والتجارية وحلول المقاعد. لديها حضور قوي للعلامة التجارية، مع حصة سوقية كبيرة، عبر قطاعات في الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تحظى علامتا شركات ويبرو وياردلي لندن، بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط، ولديهما حصة كبيرة في السوق، ومناصب قيادية عبر فئات متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي. على مر السنين، اكتسبوا اسماً كبيراً لجودة منتجاتهم وعطورهم.

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