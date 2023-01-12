«كيو» تطور مشروع «ريم هلز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مشروع «ريم هلز» السكني الفاخر والمسوّر في جزيرة الريم إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والعملاء، حيث أعلنت شركة «كيو للعقارات» إحدى شركات «كيو القابضة» في وقت سابق هذا العام، عن بيع كافة الوحدات السكنية المطروحة ضمن هذه المرحلة، وأن أعمال تطوير المشروع مستمرة، ما يؤكد على ريادتها في مجال الاستثمار العقاري بأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعد مشروع «ريم هلز» إضافة نوعية للمشهد العقاري في العاصمة، ويعكس رؤيتها الطموحة وتطلعاتها المستقبلية، الأمر الذي دفع «كيو للعقارات» لإطلاق هذا المشروع السكني الفاخر، خصوصاً في ظل التطور الذي تشهده المدينة، والسعي لمواكبة تطلعات المجتمعات الحالية والأجيال القادمة، من خلال توفير مشاريع سكنية فاخرة تُشكل انعكاساً للرؤية المستقبلية والمستدامة، مما يعزز من مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والاستثمار.

يوفر «ريم هلز» المجمع السكني الفاخر والمسوّر أعلى درجات الخصوصية والرفاهية لسكانه، من خلال وحدات سكنية متعددة الخيارات ضمن نمط حياة عصري، حيث يقع مشروع «ريم هلز» في جزيرة الريم التي تجمع بين الرفاهية وسهولة العيش في قلب مدينة أبوظبي، كما تضم مجموعة واسعة من مراكز التسوق والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى الفنادق والشواطئ وغيرها الكثير من المرافق الحيوية.

يتضمن مشروع «ريم هلز» مجموعة من الوحدات السكنية المختلفة التي تتوزع على تلة معمارية وما حولها، مما يضفي لمسات ساحرة على المشروع مع توفير جميع الخدمات من متنزهات ومساحات مفتوحة، ومراكز اجتماعية ونواد ومراكز تجارية راقية للتسوق ومطاعم ومقاه ومناطق مجهزة لممارسة الهوايات والرياضات المختلفة، مع خيارات متنوعة للتنقل مصممة خصيصاً لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز