«جلاكسي ريسر» تبرم شراكة لجذب الجيل القادم من المواهب

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة (جالاكسي ريسر)، الشركة التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها وتركز على سوق الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنظيم أسلوب الحياة، عن تعاونها مع»بولاريس سبورتس«، المنظمة العالمية المعروفة بتمثيل الحقوق التجارية للرياضيين. ويهدف هذا التعاون لفتح باب التواصل مع الجيل القادم من المواهب، الجيل Z، عبر إنشاء محتوى تفاعلي وقابل للاستهلاك.

وفي إطار الشراكة، ستغدو»بولاريس سبورتس«مستثمراً ومساهماً في»جالاكسي ريسر«. ولطالما لعبت»بولاريس سبورتس«دوراً جوهرياً في القطاع لأكثر من عقد ونصف عبر تمثيل كوكبة من أهم عمالقة الرياضة أمثال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وفالكاو وجيمس رودريغيز وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى المواهب الواعدة والمميزة أمثال جواو فيليكس ورفائيل لياو وأنسو فاتي وماركو أسينسيو وغيرهم، ليفوق عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي 1.2 مليار شخص. وستتعاون الشركتان بشكل وثيق للارتقاء بمكانة الشخصيات الرياضية التي تمثلها»بولاريس سبورتس«ووصولها إلى جماهير جديدة.

وتتيح هذه الشراكة للشخصيات الرياضية إمكانية التواصل مع الجيل Z والتفاعل معه من خلال المحتوى والرياضات والألعاب الإلكترونية ومبادرات دعم العلامة التجارية، للوصول في نهاية المطاف إلى محتوى تفاعلي يستقطب اهتمام الجيل Z داخل وخارج الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال بول روي، مؤسس»جالاكسي ريسر«:»يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع علامة تجارية عالمية مثل (بولاريس سبورتس). وتتمثل مهمتنا في استكشاف الفرص الإقليمية والعالمية المتاحة للاعبين، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري وتوليد الإيرادات. ويخوض هذا القطاع حالياً مرحلة مميزة للغاية، مما يوفر الكثير من الفرص للاعبين والمشجعين«.

من جانبه قال لويس كوريا من»بولاريس سبورتس«: لطالما ركزت فلسفة (بولاريس سبورتس) على التعاون مع ألمع المواهب العالمية لضمان ترسيخ ودعم وتعزيز مكانتهم التجارية على المستوى العالمي. وهذا ما يجعل الشراكة مع»جالاكسي ريسر«مؤهلة بالشكل الأمثل لتحقيق النجاح، حيث تهدف لدعم الرياضيين واستكشاف الفرص المشتركة في منطقة نتمتع فيها بحضور قوي أصلاً. لذا، فإنه من دواعي سرورنا أن نبدأ هذه الشراكة الواعدة مع»جالاكسي ريسر«.

وتلتزم»جالاكسي ريسر«بدعم نمو المنطقة إلى جانب تلبية احتياجات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنظيم أسلوب الحياة وعشاق الرياضة. وهو ما يتجلى من خلال مشروعها الأخير الممتد على 15 عاماً مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم»لاليغا«والذي من المتوقع أن يولّد إيرادات تفوق 3 مليارات يورو. كما تواصل(جالاكسي ريسر) ريادتها في القطاع بوصفها المؤسسة الوحيدة التي توحد بالكامل بين الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة وأسلوب الحياة.

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