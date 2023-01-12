مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 4 مليارات درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 4 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.198 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.202 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.625 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.67 مليار درهم موزعة بواقع 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي و209.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 305.3 ملايين سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.13% ليغلق عند 10089.65 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.11% ليغلق عند 10152.99 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.47% أو ما يعادل 15.7 نقطة ليغلق عند 3313.41 نقطة.

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع "أدنوك للحفر" 5.17% و"أمريكانا" 3.03% و"بروج" 2.26% و"أي آند" 1.74% و"موانئ أبوظبي" 1.31% و"أبوظبي الإسلامي" 1.31% و"ملتيبلاي" 1.06% و"الفا ظبي" 0.39%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 236.06 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 174.3 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" بسيولة تجاوزت 147 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "إعمار العقارية" 1.74% و"دبي الإسلامي" 0.18% و"الإمارات دبي الوطني" 0.39% و"إعمار للتطوير" 0.45% و"العربية للطيران" 0.92% و"أرامكس" 0.87% و"دبي للاستثمار" 0.46% و"سالك" 3.1% و"إمباور" 0.72% و"تبريد" 1.35%.

وكان "دبي الإسلامي" الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة 49.5 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" جاذباً سيولة 46.2 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" 32.01 مليون درهم.

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