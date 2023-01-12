1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 432 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 384.09 مليون درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.06 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 19 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 154 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 464.03 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 253.27 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 210.76 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 235 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 110 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 18.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.

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