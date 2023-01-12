الإمارات .. 17.5 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية خلال 10 أشهر

المصدر: وام

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ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 607.8 مليارات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 17.5 مليار درهم أو ما نسبته 3% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 2.1% مقارنة بنحو 595.3 مليار درهم في أكتوبر 2021.

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 399.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.7% مقابل نحو 377.5 مليار درهم في أكتوبر 2021، وارتفع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.2% مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنحو 1% مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 1.35% مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 102 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22% أو ما يعادل 18.5 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 84.1 مليار في أكتوبر 2021.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير / سندات الدين / و2.7 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليارات درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فتجاوز إجمالي أصولها حاجز الثلاثة تريليونات مع وصولها إلى 3.007 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 2.635 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، وبارتفاع 10.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.2% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.8%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.478 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.776 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.1%.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 221.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير /سندات الدين/، و123.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9 مليارات درهم في الأسهم، و36.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

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