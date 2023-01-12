"عالم القهوة دبي 2023" يواصل فعالياته وعروضه الاستثنائية

المصدر: وام

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شهد معرض "عالم القهوة دبي 2023" زخماً متزايداً في يومه الثاني، حيث توافد رجال الأعمال والزوَّار المختصين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتميّزة التي يحتضنها هذا الحدث الرائد، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة".

وتبارى العاملون في مجال تحضير القهوة في إظهار قدراتهم، كما تسنى للزوار مشاهدة العروض الاستثنائية التي قدّمتها أبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية التي يستضيفها، حيث أتاح أجنحة الدول المشاركة لمحبي القهوة التعرّف على الأصناف المتنوّعة من القهوة وتذوقها والمقارنة بينها.

كما استكملت "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" فعالياتها لليوم الثاني، حيث انتقل الفائزون الستة في اليوم الأول إلى المرحلة التالية من التصفيات بعد إبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في تحضير مشروبات القهوة المختلفة أمام لجنة التحكيم العالمية، التي اختارت كلاً من مريم إيرين بينزا من محمصة "كوزمك جاردن كوفي" ونوران لبناي من "كوفي أركيتكتشر"، وسونام شيربا من "بي دي إل كوفي" ودرو جوشوا دينيهي من "ثري كوفي"، كمال ريسياد من "آرتشرز كوفي"؛ وبينيديكتوس مبونغيسيني من "لا ميزون جاتوه كافيه". وتأتي هذه البطولة تمهيداً لانعقاد "البطولة العالمية للباريستا".

وتستمرُّ كذلك المنافسات في مسابقة "أفضل منتج جديد"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات الجديدة في قطاع القهوة وإبراز جودتها وقيمتها، إلى جانب جوائز "التصميم في القهوة"، والتي تكرِّم الإبداعات الاستثنائية في مجال القهوة.

واستعرض محمد عيسى الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة، " عيسى الغرير للاستثمار"، منتجات القهوة العربية الخالية من الكافيين، الإضافة الأحدث لأصناف القهوة التي تنتج في دولة الإمارات، والتي تتفرّد بمذاقها وجودتها، فيما أثنى منظمو جناح "دي إكس بليندز" وهي علامة تجارية إماراتية متخصصة في القهوة على المعرض العالمي "عالم القهوة"، الذي يسلط الضوء على حبوب القهوة من البرازيل وإثيوبيا وكينيا وكولومبيا واليمن.

واستضاف المعرض في يومه الثاني نخبةً من الخبراء والمختصين في مختلف نواحي تجارة وصناعة وتحضير القهوة من جميع أنحاء العالم، الذين شاركوا معارفهم القيّمة مع الحضور من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل، ومنهم: البروفيسور الدكتور شاهان يرتزيان الذي قدم محاضرةً بعنوان "أحدث الأساليب في مجال استخلاص القهوة"؛ كما تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان "إعادة إحياء قطاع البن في غانا: تحالفات من أجل جودة البن" وجلسة "فهم وتطبيق بروتوكول التقييم المتطور: نظرة تمهيديّة على نظام جمعية القهوة المختصة لتقييم القهوة".

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