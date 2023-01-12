اتصالات من &e تتعاون مع هواوي لتوفير شبكة الاتصال الخاصة المحمولة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات منe&"، عن نجاح نشر واختبار شبكة الجيل الخامس MEC “الحوسبة الطرفية متعددة الوصول” الخاصة والمحمولة بالتعاون مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الرائدة عالمياً في تقنية المعلومات والاتصالات.

ويندرج المشروع في إطار برنامج نشر الاستخدامات التجارية لشبكات الجيل الخامس المستقلة والحوسبة الطرفية متعددة الوصول وتمكين اتصالات من توفير بديل للشبكات الافتراضية الخاصة التقليدية بالاعتماد على الجيل الخامس، مما يسهم في تعزيز تجربة العمل عن بعد ويتيح إمكانية الوصول إلى مكان العمل من أي مكان وفي أي وقت لكافة الشركات والأعمال في الإمارات.

ويفرض واقع ازدياد الاعتماد على العمل والتعلّم عن بعد على المستوى العالمي الحاجة لتعزيز إمكانيات الوصول للشبكة وتوفير الشبكات التي يمكن الاعتماد عليها وتحسين تجربة المستخدم، حيث تعتمد المجتمعات في المدن والمناطق الريفية على الشبكات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي توفر الاتصال فائق السرعة بالموارد العامة مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ويتيح حل شبكة الجيل الخامس الخاصة المحمولة الذي يمكن الوصول إليه بسهولة فائقة الانتقال بين الشبكات العامة والخاصة بسلاسة من أجل نقل وتسليم البيانات في وقت قصير وتعزيز أمان الخدمات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال خالد السويدي، نائب أول رئيس الشبكات والمنصات الرقمية في "اتصالات من e&".. " سيؤدي نشر الشبكة واختبارها دوراً أساسياً في توفير تجربة سلسة للمستهلكين والمؤسسات من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة في مجالات السلامة العامة والألعاب والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. ويأتي الاختبار تماشياً مع رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية والارتقاء بأسلوب الحياة الرقمي على المدى الطويل وتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والشركات ومجتمع الأعمال والمشاريع. وساهم تعاوننا مع شركة هواوي الرائدة عالمياً في هذا المجال واستثماراتنا المتواصلة بالخاصة بشبكات الجيل الخامس في تمكين رؤيتنا التي تهدف إلى تمكين النظام الإيكولوجي الرقمي للشركات والمؤسسات".

من جانبه قال جافين وانغ، رئيس علاقات أعمال اتصالات لدى "هواوي تكنولوجيز".. " يسعدنا أن توفير شبكات الجيل الخامس المستقلة وأن نستعرض قدرات تقنية مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP Rel-16 الحديثة التي تدعم نقاط إرسال متعددة. ونتطلع إلى مواصلة دعم شركة اتصالات من &e وتمكينها من تحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤيتها التي تهدف إلى توفير أفضل ابتكارات الاتصال الذكي والحلول الرقمية المبتكرة لعملائها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز