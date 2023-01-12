22.5% نمواً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية أكتوبر الماضي

المصدر: وام

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 22.5% بنهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 14.307 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022 بزيادة تعادل 2.63 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.676 مليار درهم في أكتوبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 12.2% بزيادة تعادل 1.56 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، بنسبة 20.1% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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