مليون درهم جوائز مجموعة مراكز التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن الرابحين في السحب الأول بحملتها الترويجية لمهرجان دبي للتسوق «تسوق واربح»، منذ بداية المهرجان شهدت المجموعة استجابة رائعة من كافة المتسوقين من المقيمين والزوار على حد سواء.

توافد آلاف المتسوقين على 16 مركزاً تجارياً المشاركين في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي للاستفادة من العروض والخصومات الحصرية والمشاركة أيضاً في سحوبات حملة «تسوق واربح». منحت المجموعة حتى الآن جوائز نقدية لثمانية من الرابحين.

من بين الفائزين فيديريكو فيليسيتي، إيطالي الجنسية مقيم في دبي، قام بالتسوق في فستيفال بلازا. وربح 25000 درهم نقداً، ومعبراً عن سعادته بالجائزة صرح قائلاً: «لقد منحني هذا الفوز سعادة لا يمكنني التعبير عنها، خاصة وأنني في انتظار مولود جديد، سأخصص له نصف الجائزة النقدية وسأتبرع بنصف المبلغ للأعمال الخيرية في فبراير عند ولادته».

من جانبها، قالت الفائزة للمرة الثانية، إيرين باربازا، وهي أم فلبينية والتي أكدت أنها ستستخدم الجائزة النقدية في تعليم ابنتها الصغيرة. وقالت: «إنه شعور رائع لأنني فزت للمرة الثانية في آخر 15 عاماً في دبي. المثير للدهشة هو أنني فزت في المرتين مع مجموعة مراكز التسوق في دبي. إن مبلغ 25000 درهم الذي فزت به مهم جداً بالنسبة لي وسأستخدمه لتعليم أطفالي. شكراً جزيلاً لمنظمي هذه الحملات على منحنا فرصة للفوز».

تستمر الحملة الترويجية حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق وكل ما يحتاجه المتسوقون هو التسوق بقيمة 200 درهم إماراتي في أحد المراكز التجارية المشاركة لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى 1 مليون درهم.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 16 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سنشري مول، دبي آوتليت مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، اللولو سيليكون سنتر، ند الحمر، سوق سيرينا.

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