دبي مركز جذب عالمي للمستثمرين والشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

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أكد رجل الأعمال والمستثمر الدكتور أسامة الأسمر، أن دبي حلم كل مستثمر في جميع أنحاء العالم، لذلك «قررت نقل جميع أعمالي من ألمانيا إلى الإمارة الواعدة للاستفادة من النشاط والزخم الذي تتمتع به دبي.

وأضاف د.أسامة الأسمر الذي قام بتأسيس عدة شركات رائدة تعمل في دبي بقطاعات مختلفة في تصريحات صحفية، أن دبي أصبحت مركز جذب عالمياً للمستثمرين والشركات الناشئة.

وأوضح أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تستقطبها دبي سنوياً تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المنظومة الريادية التي بنتها دبي لتشكيل ملامح اقتصاد المستقبل المعتمد على التقنيات الأحدث.

وذكر د.الأسمر أن أجندة دبي الاقتصادية تسهم بمستهدفاتها ومشاريعها التحولية في تعزيز صدارة دبي لفرص الاستثمار في تقنيات اقتصاد المستقبل، مضيفاً:»على الرغم من الظروف الاستثنائية والمصاعب التي فرضتها الجائحة على جميع دول العالم والتي أثرت على تدفق التجارة ورؤوس الأموال بين كل الأسواق الدولية، نجحت دبي خلال عام 2021 في تحقيق نمو ملحوظ في كل المؤشرات الرئيسية بالمقارنة بالعام 2020«.

وتابع د.أسامة الأسمر:»في ظل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل حتى 2033، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ستقدم دبي للعالم فرصاً استثمارية ذهبية وتفتح أبواباً واعدة للنمو والتوسع انطلاقاً من ميزاتها التنافسية النوعية وبالاعتماد على سياسة التعاون الوثيق والشراكة البناءة مع القطاع الخاص«.

وتخصص د.أسامة الأسمر – الذي برع في مجال الطّبّ الذي عمل فيه سنوات طويلة في ألمانيا إلا أنّه توقّف بعد انتقاله إلى دبي عام 2020 عن ممارسة الطّبّ- في مجال تأسيس الشّركات مع Extent وفي الوسط العقاريّ مع Real Estate Blondies، و Extent شركة تقدّم حلولاً استثماريّة للمستثمرين، وقد صُنّفت خدماتها الأعلى جودة على الإطلاق لكونها منظّمة جدّاً وتعتمد الشّفافيّة والمصداقيّة شعاراً لها.

وتعرض Extent مشاريع استثماريّة عدّة أمام المستثمرين، كما تقدم التسهيلات لتأسيس الشركات في الإمارة.

كما أسّس شركات متعدّدة منها RB Homes مع شركائه ليلي بفانينشتيل وانجيليكا ايغوشين، اللذين يُعرفان باسم Real Estate Blondies ويعملان بمجال الوساطة العقارية والاستشارات. وقد حقّقت هذه الشّركة نجاحات بارزة في مجال تجارة العقارات بفضل خبرتها الواسعة وثقة الزّبائن بها. كما أنه عقد أهم صفقة تعاون بين IBN الماليزية وRB Homes خلال فترة إكسبو دبي 2020.

وقال د.أسامة إن ما عزّز نجاح شركاته هو طريقة تفكيره، إذ يعتبر أنّ العقل المدبّر والعمليّ هو ما يجعل من الإنسان رجل أعمال وليس المال، وضمان المصداقيّة والأصالة أيضاً.

وتضمنت الشركات التابعة لرجل الأعمال شركة Real Estate Blondies تأسّست عام 2020 وتُعنى بالأملاك والعقارات، و» RB Homes«تأسّست عام 2021 وتُعنى بالأملاك والعقارات.

كما أسس شركة» GUBS«تأسّست عام 2019 وتعمل في مجال تعهّد الأعمال، وشركة»GGBC«تأسّست عام 2021 وتهتمّ في مجال تعهّد الأعمال.

وتتضمن الشركات أيضا شركة(EXTENT Business Provider ) تأسّست عام 2022، و EXTENT Marketing Management تأسّست عام 2020 وتهتمّ بتأمين الأعمال.

و Ibaros General Trading تأسّست عام 2021 وتعمل في مجال الاستيراد والتّصدير، وشركة Grand Turismo- Car rental company التي تأسّست عام 2022.

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