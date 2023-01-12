3 صناديق سيادية إماراتية ضمن الأنشط عالمياً في 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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استأثرت الإمارات بثلاثة مراكز ضمن قائمة عشرة صناديق استثمار سيادية الأكثر نشاطاً على مستوى العالم في 2022، بحسب الدراسة التي أجرتها شركة «جلوبال إس دبليو إف» الأمريكية المهتمة بدراسة صناديق الاستثمار السيادية، ونشرتها مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات العالمية.

ونال جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» المركز الثاني على القائمة، وأفادت الدراسة بأن إجمالي المبالغ التي استثمرها «أديا» على مدار 2022 بلغت 25.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 140%، بالمقارنة مع 2021. وذكرت الدراسة أن صناديق الاستثمار السيادية التابعة لدول الخليج العربي قد كثّفت من أنشطتها الاستثمارية خلال 2022، مخالفة بذلك الاتجاه الذي ساد غالبية صناديق الاستثمار السيادية التي غلب التراجع على أدائها الاستثماري خلال العام الماضي بسبب ظروف الاقتصاد العالمي التي فرضت تحديات كبيرة على أداء هذه الصناديق.

فبخلاف حلول «أديا» في المركز الثاني، حلت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز السادس باستثمارات إجمالية في 2022 قيمتها 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة مع 2021. وجاءت شركة القابضة «ADQ» في المركز السابع باستثمارات قيمتها 11.2 مليار دولار في 2022، وبارتفاع قيمته 55.5% مقارنة مع عام 2021.

وكان الصندوق السيادي الأنشط عالمياً في 2022، هو «جي آي سي» السنغافوري، والذي احتفظ بالصدارة التي يتبوأها من 2018، بنشاط إجمالي قيمته 39.1 مليار دولار في 2022، وبارتفاع قيمته 13.3% مقارنة مع 2021. وأوضحت الدراسة أن هذا النشاط من جانب صناديق الاستثمار السيادية الخليجية يتبين من واقع أنها استأثرت بنصف المراكز، أي خمسة مراكز، ضمن الصناديق السيادية العشرة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم في 2022، بحسب الدراسة.

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