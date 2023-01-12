1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، أمس، إذ شهدت الدائرة تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 292.67 مليون درهم، و424 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وتليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وتليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.12 مليون درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 120.39 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 229.73 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 127 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 40 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 55.11 مليون درهم.

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