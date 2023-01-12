سوق أبوظبي العالمي ينشر «أنظمة الرعاية الصحية»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أصدر سوق أبوظبي العالمي؛ المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، الأنظمة الخاصّة بالرعاية الصحية لعام 2022، التي تتبنى تشريعات الرعاية الصحية المطبقة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعاميم الصادرة عن دائرة الصحة في أبوظبي لمزوّدي خدمات الرعاية الصحية، وممارسي المهن الطبية، وذلك عبر تضمينها النظام التشريعي لسوق أبوظبي العالمي.

وتحتفظ سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بسلطة إصدار التراخيص لمرافق الرعاية الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي، بينما تكون دائرة الصحة في أبوظبي هي المُختصة بتطبيق الالتزامات التنظيمية الخاصة بمرافق الرعاية الصحية وممارسي المهن الطبية العاملين فيها، بما في ذلك التصنيف والإشراف والمراقبة.

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