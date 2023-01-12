10.3 تريليونات تحويلات عبر بنوك الإمارات في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي – وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» لأكثر من 10.3 تريليونات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.4 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.78 تريليونات درهم منفذة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.

توزيعات

وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، بواقع 6.3 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و3.998 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

مقاصة الشيكات

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.017 تريليون درهم، موزعة على 18.09 مليون شيك، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

وحاز شهر يونيو النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بواقع 116.6 مليار درهم.

إيداعات وسحوبات

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي وصلت إلى 162.55 مليار درهم، وتضمنت 162.53 ملياراً إيداعات بالعملات الورقية، و18.63 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 166.42 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وشملت 166.38 ملياراً سحوبات بالعملات الورقية، و40.93 مليوناً بالعملات المعدنية.

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