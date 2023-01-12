36 معرضاً ومؤتمراً في «دبي التجاري العالمي» خلال الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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يستهل مركز دبي التجاري العالمي عاماً جديداً حافلاً بفرص النمو المتواصل، حيث يشهد الربع الأول من العام الحالي تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض المهمة. يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه جدول فعاليات عام 2022.

وتتضمن أجندة الربع الأول 36 معرضاً ومؤتمراً وملتقى متنوعاً، في انعكاس للتنوع الاقتصادي للإمارة. وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: شهد العام الماضي عودة اقتصاد دبي إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى 2022.

وكان للمركز دور كبير في دفع الزخم الاقتصادي في الإمارة، وذلك من خلال استضافة أجندة متكاملة من فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والترحيب بعدد قياسي من الزوّار الدوليين، كما ساهم المركز في وضع معايير جديدة لقطاع الفعّاليات، فضلاً عن دعم منظومة الأعمال بشكل فعّال، ونتوقع أن يتواصل هذا الزخم خلال الربع الأول 2023، والذي سيشهد سلسلة من الفعّاليات التي تغطي مجموعة من القطاعات، ما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في العالم.

وأضاف: يُعد المركز عاملاً رئيساً في تمكين التجارة، ووجهة راسخة للابتكار وتبادل المعرفة والأفكار، وسنواصل العمل من أجل تطوير محفظتنا من الفعّاليات البارزة، والفعّاليات الأولى من نوعها، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لحكومة دبي.

دوفات

ويشكل مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، منصة الإطلاق لجدول فعّاليات 2023. وتأتي النسخة الثامنة والعشرون من هذا الحدث الرائد في قطاع الصيدلة، والتي تختتم اليوم، مدفوعةً بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الماضي، والذي شهد توقيع صفقات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليارات درهم، وهو يعود هذا العام ليوفر منصة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الأدوية، كما سيجمع ألمع العقول والشخصيات البارزة من صيادلة وباحثين وأكاديميين وعلماء وأطباء، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، لمدة ثلاثة أيام.

إنترسيك

ويشهد الربع الحالي من العام، تنظيم النسخة الثانية من عالم القهوة دبي، المعرض التجاري الأبرز المختص بالقهوة، الذي انطلق أمس. ويعود المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)، الحدث العالمي لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، بين 17 إلى 19 يناير، ليقرّب وجهات نظر العاملين في القطاع، ويسهم في تسريع العمل على استكشاف الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتمكين المتخصصين بالأمن حول العالم من مواجهة التحديات المتزايدة.

وسيشهد المؤتمر حضور وفود من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك 10 أجنحة دولية رسمية، بالإضافة إلى 4 مؤتمرات، كما سيستضيف «إنترسيك» مؤتمراً رسمياً عالمي المستوى، يشارك فيه 500 متحدث دولي وإقليمي.

ويستضيف المركز خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيشمل المؤتمر للمرة الأولى جناح الصحة الذكي، والذي يأتي بمثابة معرض ومؤتمر موازٍ، وسيشهد الجناح استعراض أحدث الابتكارات التقنية المستدامة للرعاية الصحية.

ومن بين الفعّاليات الطبية البارزة التي سيشهدها الربع الحالي من العام مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك)، أكبر مؤتمر ومعرض علمي سنوي لطب الأسنان في العالم، ويعود المؤتمر بنسخته الثالثة والعشرين، خلال الفترة 7 - 9 فبراير، ليجدد التركيز على شعاره «نقل التعليم والابتكار».

جلفود

وللتعرّف إلى كل ما هو جديد في عالم الأطعمة والمشروبات، يعود معرض «جلفود»، المعرض التجاري السنوي الأكبر والأكثر تأثيراً في هذا القطاع في العالم، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير. ويعد هذا المعرض من أهم الفعّاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، وهو يمتد على مدار 5 أيام، ويغطي مختلف المجالات في صناعة الأغذية والمشروبات.

وستشهد الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، سلسلة من الفعّاليات المتتالية، حيث سيكون شهر مارس، أحد أكثر الشهور زخماً هذا العام، وسيشهد تنظيم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما)، خلال الفترة 1 إلى 3 مارس، ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع علمي للعناية بالبشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، وسيقدم على مدار ثلاثة أيام، فرصاً لاكتساب الخبرات، والتعرف إلى أحدث الاتجاهات، وتنمية المهارات في هذا المجال، كما يتيح المؤتمر الفرصة للحضور، للاستماع إلى 250 متحدثاً بارزاً من حول العالم.

ويستشرف معرض الشرق الأوسط للطاقة، والذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة إلى 7 إلى 9 مارس، مستقبل الطاقة، حيث يغطي خمسة قطاعات رئيسة، متعلّقة بمنتجات الطاقة، كما سيستضيف «المؤتمر الاستراتيجي الأول». ونجح المعرض في عام 2022، في تمكين المشاركين من توقيع صفقات تجارية تزيد قيمتها على 2.5 مليار درهم.

فنون العالم

ولإضافة لمسات فنية وإبداعية لفعّاليات الربع الأول، ينطلق معرض فنون العالم دبي خلال الفترة 9 إلى 12 مارس، ليجلب المزيد من الإلهام والأصالة إلى أجندة فعّاليات دبي، وذلك من خلال الأعمال الفنية التي تغطي مختلف الفئات، من اللوحات والمطبوعات والتصوير الفوتوغرافي، إلى النحت والفخار والزجاج.

وستشهد نسخة هذا العام من المعرض، جوائز معرض فنون العالم دبي، والتي تحتفي بأفضل المواهب، عبر خمس فئات: أفضل فنان ناشئ، وأفضل فنان منفرد، وأفضل معرض فني، وجائزة الفن المتميز، وجائزة الرموز غير القابلة للاستبدال.

وستنطلق الدورة التاسعة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد)، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس. وينعقد المعرض هذا العام، تحت شعار «الطاقة والإغاثة: الاستفادة من الموارد المتوفرة»، وتتضمن أجندة المؤتمر البحث في زيادة أسباب الإنتاج المحدود للعديد من مصادر الطاقة، وتعذر الوصول إلى مصادر أخرى، في ظل تنامي الطلب عليها.

وينطلق معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعّالية الأبرز على مستوى المنطقة، للتواصل ومزاولة الأعمال في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس، ليمنح المختصين في قطاع أمن المعلومات والتكنولوجيا وروّاد الأعمال، الفرصة للتعرف إلى أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، والتواصل مع شخصيات رفيعة المستوى من الجهات الحكومية وكبرى الشركات من جميع أنحاء العالم.

فعاليات

تشمل قائمة الفعاليات الأخرى معرض الشرق الأوسط للإضاءة (19-17 يناير)، ومعرض «بريك بالك» (14-13 فبراير)، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (1-2 مارس)، ومعرض المدرسة والحضانة (5-4 فبراير)، والقمة العالمية الشرطية (9-7 مارس)، ومعرض دبي الدولي للخيل (19-17 مارس).

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