«عالم القهوة دبي 2023» يستكشف آفاق النمو في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أمس، معرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة، في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية.

وتجوّل معالي الوزير في المعرض، واطّلع على أبرز معروضات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة، والتقى عدداً من العارضين، وأشاد بالإقبال الواسع الذي تحظى به الدورة الثانية من المعرض.

وشهد اليوم الأول من المعرض حضوراً واسعاً من الزوّار المختصين، وإقبالاً كبيراً على أنشطته وفعالياته المتنوعة، التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام حتى غد، حيث تشارك أكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في الحدث الذي يشكّل منصة بارزة تجمع روّاد ومحبي القهوة والعاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق النمو ومختلف الأنشطة المرتبطة به.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: تكتسب الدورة الثانية من المعرض أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع للمشاركة في فعالياته المتنوعة، حيث تمكَّن المعرض هذا العام من جمع مختلف أقطاب الصناعة والعاملين فيها على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية تحت سقف واحد، موفراً لهم فرصاً مهمّة لتعزيز العلاقات وبناء الشراكات والتباحث في الآفاق المستقبلية للقطاع.

ونتطلّع قدماً لإبراز المكانة المتميزة التي تحتلها القهوة في الإمارات، وترْك انطباع رائع لدى الزوار العالميين حول ثقافة القهوة في دبي والعادات والتقاليد المرتبطة بها، كما نأمل أن توفّر الأنشطة والفعاليات والبطولات التي يستضيفها المعرض هذا العام تجربة استثنائية ومشوقة لجميع الزوار.

قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات: «يؤدي هذا المعرض العالمي دوراً محورياً مهماً في توفير منصّة نموذجية تجمع أبرز المختصّين والروّاد في صناعة القهوة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، إذ تحرص إمارة دبي على المساهمة في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة.

ويعكس الإقبال الواسع لآلاف الخبراء والمختصّين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المعرض، والفعاليات التجارية التي تستضيفها الإمارة، ثقة المجتمع الدولي واعترافه بالدور المحوري الذي تؤديه دبي في زيادة زخم الحركة التجارية على المستويات الإقليمية والعالمية».

وقال يانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة: «من دواعي سرورنا أن نتعاون مع دي إكس بي لايف لإقامة هذا المعرض العالمي، المتخصص في صناعة القهوة على مستوى العالم، وشهد اليوم الأول من المعرض فعاليات حافلة مع العديد من المحاضرات. ونشكر الحكّام والمتطوعين الذين يشاركون في تحكيم مسابقات المعرض».

وقال وارويك جيرد، مدير عام التسويق في «سبينس دبي»: يأتي تعاوننا مع المعرض تماشياً مع سعينا للمساهمة في تعزيز نمو وازدهار تجارة القهوة، فضلاً عن رؤيتنا المتمثلة في دعم الشركات والعلامات التجارية المحلية الناشئة في القطاع، حيث سنتيح للفائز بمسابقة «أفضل منتج جديد» فرصة المشاركة في برنامج حاضنة الأعمال المحلية الجديد من «سبينس».

«بطولة الباريستا»

تخلّل اليوم الأول من المعرض إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، أبرزها انطلاق «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي يتنافس فيها أبرز وأمهر محترفي صناعة القهوة «الباريستا» على مستوى الدولة للحصول على فرصة التأهل لـ«البطولة العالمية للباريستا»، وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم مشاركاتهم بناءً على جودة مشروباتهم وطريقة التقديم والإبداع والكفاءة الفنية والنظافة.

يوفّر المعرض العديد من التجارب الاستثنائية، حيث توافد الزوّار إلى جناح «روسترز فيليدج» للتعرّف على العاملين في مجال تحضير القهوة والاطّلاع على أساليب عملهم وتذوق عيّنات القهوة التي يتم تحضيرها بطرق فريدة ومختلفة في جميع أنحاء العالم.

كما شهد جناح «برو بار» إقبالاً واسعاً على عروضه المتميزة، حيث أتاح لكل من الشركات والعلامات التجارية الـ12 المشاركة مدة ثلاث ساعات لاستعراض مختلف أنواع مشروبات القهوة التي تقدّمها.

واستضاف جناح «كابينغ روم» 4 جهات عارضة خلال اليوم الأول، وهي محمصة «إيرث روستري»، و«سكوفسنا إن في»، ومبادرة «التحالفات من أجل العمل» من «مركز التجارة الدولي»، والفائزون ببطولة «جولدن كاب» من «فيرتريد كوفي»، وأبرز كلّ منهم منها نوعاً محدّداً من حبوب البن والطرق الخاصة لتحميصها، وأتاحوا لمحبي القهوة تذوقها وتقييمها والمقارنة بينها.

محاضرات وورش

وتتضمن الفعاليات إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل التي يشارك فيها أبرز الخبراء وروّاد القطاع مختلف المعارف والمعلومات المتعلّقة بأساليب تحميص وطحن وتجارة وتسويق وتوزيع القهوة.

واستضاف اليوم الأول يانيس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لـ«جمعية القهوة المختصة»، الذي قدّم محاضرة بعنوان «تقييم قيمة القهوة: لمحة عن مستقبل القهوة المختصة»، كما أُقيمت محاضرة بعنوان «حليب ألبرو النباتي»، وأخرى بعنوان «سلاير إسبريسو - تعريف النكهة».

كما تمت إقامة ورشتي عمل، الأولى بعنوان «اكتشاف كاسكارا – تجربة التذوق!» والثانية بعنوان «تطوير بروتوكول التقييم: تعريف بنظام تقييم قيمة القهوة الخاص بجمعية القهوة المختصة».

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