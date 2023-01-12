إطلاق مسابقة «كنوز أجمل شتاء» بمليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مسابقة «كنوز أجمل شتاء»، والتي تبلغ قيمة جوائزها النقدية مليون درهم مقدمة من القرية العالمية، وتعد أكبر مسابقة سياحية من نوعها للبحث عن 51 كنزاً مخبأ في مناطق سياحية حول الإمارات، وتبث مباشرةً عبر «يوتيوب».

تأتي المسابقة ضمن فعاليات النسخة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، وستستمر ثلاثة أيام في القرية العالمية بدبي، حيث سيتم إخفاء 51 صندوقاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيحتوي صندوق واحد منها على 500 ألف درهم إماراتي.

وتعد المشاركة في مسابقة «كنوز أجمل شتاء» متاحة أمام أي شخص يزور دولة الإمارات، أو يعيش فيها. وسيُطلب من كل شخص يرغب في المشاركة التسجيل على موقع Treasure.worldscoolestwinter.ae ومن ثم التوجه للبحث عن أحد الصناديق المخبأة، وأخيراً التوجه إلى القرية العالمية بعد إيجاد الصندوق لفتح صناديق الكنز أثناء البث المباشر للحصول على ما فاز به.

وسيتولى اليوتيوبر حسن سليمان «أبو فلّة» خلال المسابقة مهمة الكشف عن أدلة مواقع الكنوز المخبأة خلال بث مباشر على «يوتيوب» وهاشتاغ على «تويتر» بعنوان #أجمل_شتاء_بالعالم مع ذكر حساب أبوفلة على المنصة، وذلك من داخل غرفة زجاجية صممت خصيصاً لهذه المسابقة، ولن يتمكن من مغادرتها أو إيقاف البث المباشر حتى يتم العثور على جميع الصناديق الـ51، كما وسيحصل الأشخاص الذين يشاهدون في الخارج أيضاً على فرصة للفوز بالعديد من الجوائز التي يخبئها «أبو فلّة» لهم، وكل ما يتوجب عليهم القيام به هو المتابعة.

كنوز سياحية

وقال اليوتيوبر حسن سليمان «أبو فلّة»: «إن المسابقة ستمكن الزائرين المحليين والسياح من استكشاف الأماكن السياحية المتنوعة في دولة الإمارات خلال رحلة بحثهم عن الكنز، والاطلاع على الخدمات والأنشطة الترفيهية المتميزة، والتعرف على الخصوصية السياحية التي تتمتع بها كل إمارة في الدولة».

وأضاف أن التحدي يتضمن العثور على صندوق يحتوي على 500 ألف درهم من بين 51 صندوقاً تم توزيعها في جميع أنحاء دولة الإمارات، معرباً عن سعادته بإطلاق المسابقة في دولة الإمارات بعد مشاركته في حملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» العام الماضي، والتي بثت الدفء في خيام اللاجئين والنازحين والأقل حظاً خلال برد الشتاء القارس.

وجهات فريدة

وقال إياد صيام مدير المسابقة والمدير الإبداعي والمؤسس المشارك لـ8 Flamez: «إن مسابقة «كنوز أجمل شتاء» المتاحة للجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات ستمكن المشاركين من التعرف على أهم الوجهات السياحية والترفيهية في الدولة، مع إبراز طبيعتها وثقافتها وتراثها وتاريخها وخصوصاً في فصل الشتاء»، مشيراً إلى أنه تم توزيع 51 صندوقاً في جميع أنحاء الدولة خلال المسابقة، تيمناً باحتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

الجدير بالذكر أن حملة «أجمل شتاء في العالم» انطلقت الشهر الماضي، حيث ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة الإمارات، وتستهدف إبراز أجمل المعالم السياحية والطبيعية والخيارات الترفيهية التي تتوافر للزائرين المحليين والسياح في مناطق الدولة كافة.

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