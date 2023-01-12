«الموانئ والجمارك» تنظم اللقاء الاجتماعي الأول للموظفين 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اللقاء الاجتماعي الأول لموظفيها على مستوى جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها، وذلك في المخيمات الشتوية بمنطقة العوير الأولى. وتضمن اللقاء عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها جميع الموظفين، ووصل عدد الحضور إلى نحو 100 موظف وموظفة، ما أسهم في تعزيز التواصل والعلاقات الاجتماعية بينهم في أجواء من النشاط والمرح، وخلق بيئة مفعمة بالطاقة الإيجابية.

وأكدت هند أحمد، مديرة إدارة الاستراتيجية والاتصال بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المبادئ الاستراتيجية التي ترتكز عليها المؤسسة ومن بينها تعزيز الرأس المال البشري باحتساب الموظفين رأس المال الأغلى للمؤسسة إذ يبلغ مجمل الموظفين نحو 600 موظف وموظفة، ولذلك تحرص المؤسسة وبشكل دوري على تنظيم البرامج والملتقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاجتماعية بعيداً عن روتين العمل اليومي، وتقوية روابط الاتصال والتواصل بين الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية، في أجواء تسودها الألفة والاحترام المتبادل والعمل بروح الفريق الواحد.

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