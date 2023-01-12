جمارك دبي تبحث تعزيز التجارة مع البرازيل

المصدر: دبي- البيان

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استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تامر منصور الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين خدمة لتطور ونمو التبادل التجاري مع البرازيل، وضم وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية شاهين علي الشاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير التعاون لدعم جهود الغرفة التجارية العربية البرازيلية الهادفة إلى دعم نمو التجارة مع البرازيل، حيث تقدم جمارك دبي للتجار والمستثمرين أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لتمكينهم من تعزيز عملياتهم التجارية المنطلقة من دبي إلى كل أنحاء العالم، وتعد دول أمريكا اللاتينية وخصوصاً البرازيل من المناطق التي تشهد ازدهاراً متصاعداً في التجارة مع دبي، وتسهم التسهيلات التي تقدمها الدائرة للتجار والمستثمرين من هذه الدول في دعم ازدهار التجارة معها.

وقال أحمد مصبح: «تعمل جمارك دبي على القيام بدور حيوي في دعم جهود الإمارات لتعزيز النمو في التجارة الخارجية، من خلال التوسع في إقامة الشراكات الاقتصادية مع أبرز دول العالم وأكثرها قدرة في المجال الاقتصادي والتجاري، وجاءت أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحدد مستهدفات اقتصادية طموحة للإمارة، من خلال العمل على تنفيذ 100 مشروع تحولي، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، حيث تعد التجارة الخارجية من أبرز القطاعات الاقتصادية، التي ستعمل الإمارة على تطويرها، إذ تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى مضاعفة تجارة دبي الخارجية، لتبلغ 25 تريليون درهم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».

وأضاف: يأتي اجتماعنا مع وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية لاطلاعهم على ما حققته جمارك دبي من تطور في خدماتها باستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والاستجابة لكل متطلبات تطوير التجارة مع البرازيل، التي تعد من الأسواق العالمية المهمة لتطور تجارتنا الخارجية خلال المراحل المقبلة، وأصبحت الإمارات من أهم المراكز التجارية الدولية، التي تربط بين الأسواق العالمية من مختلف المناطق والقارات، وعزز تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، ولذلك نعمل في جمارك دبي على دعم تطور المشغل الاقتصادي المعتمد باستمرار، لتتمكن الشركات المنضمة له من الاستفادة من مزاياه، وفي مقدمتها سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول، التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ويبلغ عدد الشركات المنضمة للبرنامج 107 شركة على مستوى الإمارات.

وقال تامر منصور: أكدت الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال الاجتماع أهمية تطوير التجارة مع البرازيل باستخدام الربط الإلكتروني المباشر بتقنية «بلوك شين» بين الدائرة والجهات المختصة بالتجارة الخارجية في البرازيل.

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