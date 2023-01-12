اختيار مواد بروج للبتروكيماويات لـ«مترو أنفاق القاهرة الكبرى»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنتشركة بروج بي ال سي، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، أمس، اختيار موادها من البولي بروبيلين المختلط من قبل استشاريي ومقاولي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للخط الثالث من مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى في مصر لتصنيع خطوط أنابيب الصرف الصحي.

وبهذه الشراكة، ستقوم بروج بتزويد الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية «إيجيك» مادة البولي بروبيلين المختلط لتصنيع أنابيب الصرف الصحي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق. واعتمدت شركة «إيجيك» مواد بروج بعد فحصها في مختبرات طرف ألماني ثالث.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: سعداء باختيار بروج شريكاً لـ«إيجيك» في مشروع بنية تحتية تطويرية بهذا الحجم والأهمية بمصر. وتم اختيار مواد بروج من البولي بروبيلين المختلط من قبل فريق عمل المشروع كونها الخيار الأفضل لاستخدامها في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى بفضل خصائص المتانة والموثوقية المعروفة في الأسواق. ونتوقع أن تكون شراكتنا مع «إيجيك» بداية لعلاقة طويلة الأمد ذات نفع مشترك توفر لبروج المزيد من فرص الأعمال والنمو ، فيما نواصل تلبية احتياجات العملاء المتزايدة لاستدامة شبكات الأنابيب والمساعدة على القضاء على مشكلة التسريب منها وترشيد استهلاكها للطاقة.

ويعد الخط الثالث لمترو الأنفاق أول مسار عرضي يربط الجهة الشرقية بالغربية لمترو القاهرة بطول 41.2 كيلومتراً ويضم 34 محطة. وتم استخدام حلول بروج المخصصة لتصنيع الأنابيب المستدامة في العديد من المشروعات التطويرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مثل مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه الذي يعد أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وكذلك مشروع نقل المياه بين مدينتي الجبيل والرياض في السعودية والذي يعد واحداً من أكبر مشروعات نقل المياه في العالم.

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