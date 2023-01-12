مهرجان دبي للتسوق يواصل فعالياته المشوقة في أسبوع استثنائي

المصدر: دبي - البيان

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تمضي أسابيع الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق سريعاً، ولكن لا يزال المهرجان يقدم الكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية المميزة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويوفر هذا الأسبوع من أطول مهرجان للتسوق في العالم (من 13 حتى 19 يناير) تجارب استثنائية للجميع. حيث يمكن المشاركة في أسبوع التألق في مهرجان دبي للتسوق مع غاليري لافاييت للفوز «بمليونير آمبر». كما يمكن الاستمتاع بأجمل أغاني المطرب الهندي براتيك كوهاد، وخالد عبد الرحمن، وعلي لوكا، ودي جي كابو، وشمّة حمدان، والكثير من الفنانين، إلى جانب مشاهدة عروض الدرون الضوئية في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

ويمكن للجميع الاستمتاع في منطقة حتا بثلاثة أيام من الموسيقى والصحة والعافية والمرح مع مهرجان «كور يونيتي». كما يقدم مهرجان دبي للتسوق العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، الذي ينقل المشاهدين إلى عالم غني بالألوان، حيث تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة على المسرح. كما يمكن تذوق أفخر أنواع المأكولات في مهرجان «ذا هاب» في أفينيو مول ند الشبا، أو القيام ببعض الأعمال البوليسية في فعالية «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي. ولا ينبغي تفويت فعالية «اتصالات ماركت أو تي بي» المنتظرة في موقعها الجديد في حي دبي للتصميم، حيث يمكن أيضاً الاستمتاع بعروض «دبي بيتس» الموسيقية.

عروض وسحوبات عديدة على جوائز ضخمة

تتوفر لكل متسوق فرصة أن يصبح «مليونير آمبر» من خلال التسوق في أحد المتاجر لإحدى أشهر العلامات التجارية المشاركة في برنامج «آمبر» بما فيها هارفي نيكلز وبلومينغديلز وبانانا ريبابلك وجاب وكوتش وغيرها في عطلة نهاية هذا الأسبوع لربح مليون نقطة آمبر (بقيمة 10.000 درهم ). ويمكن لأعضاء برنامج «آمبر» الحصول أيضاً على نقاط مضاعفة عند شراء المنتجات من المتاجر المشاركة بقيمة 2.500 درهم أو أكثر بالسعر الكامل بين يومي 13 و15 يناير لدخول في السحب ليصبحوا أحد الـ10 فائزين بمليونير آمبر.

يقدم غاليري لافاييت خلال مهرجان دبي للتسوق أسبوع التألق في دبي مول والذي يستمر حتى 15 يناير. ويعتبر هذا الأسبوع فعالية مفضلة لدى المتسوقين بفضل التخفيضات التي تتراوح من 25 حتى 60 بالمئة، وكذلك الفعاليات داخل المتاجر وما تقدمه من هدايا كثيرة. كما يمكن للمتسوقين التعرّف على العلامة التجارية Reborn للملابس التي أسستها مصممة الأزياء زينب الحلو في حفل الإطلاق في 13 يناير، وذلك من الساعة 4 عصراً حتى 7 مساءً، وكذلك تناول حلوى غزل البنات والفشار على أنغام موسيقى الدي جي ريتش. وفي 14 و15 يناير، يمكن للمتسوقين الحصول على نصائح للعناية بالبشرة وأدوات التجميل من المتخصصين عن طريق حجز موعد مسبق.

استمتع بعروض الدرون الضوئية والحفلات الموسيقية والكثير من الفعاليات الحية.

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض الدرون الضوئية الرائعة في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس كل ليلة خلال مهرجان دبي للتسوق في الساعة 7 مساءً و10 مساءً. ويتميز أطول عرض ضوئي لطائرات الدرون في المنطقة بتصاميم ثلاثية الأبعاد جديدة تماماً، بالإضافة إلى الموسيقى المؤلفة خصيصاً للعروض.

لمحبي الأغاني الخليجية، فإنهم على موعد مع حفلة مميزة للفنان السعودي خالد عبد الرحمن في دبي أوبرا في 13 يناير، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً، وتبدأ أسعار تذاكر الحفلة الموسيقية من 290 درهماً، وستفتح أبواب الأوبرا من الساعة 7 مساءً.

ويمكن كذلك الاستمتاع بأغاني عازف الموسيقى الهندي براتيك كهاد الساحرة والشهيرة، بما في ذلك Cold/mess و Kho Gaye Hum Kahan في 14 يناير في تمام الساعة 9:30 مساءً في استاد سوق دبي الحرة للتنس. علماً بأن أسعار التذاكر تبدأ من 110 دراهم.

وتتوفر الفرصة الأخيرة للجمهور للاستمتاع بالأغاني والموسيقى التي يقدمها فنانون محليون ضمن فعالية نغمات دبي (Tunes DXB)، التي تستمر حتى 15 يناير، من الساعة 5 عصراً حتى 11 مساءً، في مواقع كثيرة في أنحاء المدينة. حيث يمكن مشاهدة العروض الحية القادمة في بلوواترز، لاست إكزت الخوانيج، بوكس بارك، السيف، سيتي ووك، نخيل مول، ذي بوينت، سيتي سنتر ديرة، كايت بيتش، وسولت كامب بجوار متحف المستقبل وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس وكذلك في مهرجان «كور يونيتي» في حتا خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير، حيث تقدم الفعالية العديد من المواهب الموسيقية الإماراتية منها علياء العلي، وميثاء المنصوري، وشيباني، وبافوري.

ولجميع عشاق عروض السيرك، يقدم مهرجان دبي للتسوق العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، الذي ينقل الجمهور إلى عالم غني بالألوان، حيث تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة على المسرح. ويقدم السيرك عدداً محدوداً من العروض التي لا ينبغي تفويتها خلال أيام 12 و15 و17 و18 يناير، في تمام الساعة 8 مساءً، في كوكاكولا أرينا.

وتنطلق فعالية «اتصالات ماركت أو تي بي» المحبوبة في 19 يناير في حي دبي للتصميم، الذي يستضيف أيضاً فعالية «دبي بيتس». حيث تقدم «دبي بيتس» مجموعة من أهم الفنانين المحليين في المنطقة مجاناً للجميع. وتمتد العروض على مدار أربع ليالٍ: 19 و20 يناير، و26 و27 يناير في «اتصالات ماركت أو تي بي»، وتضم المجموعة مغنّي «الراب» السعودي المعروف بلقب BLVXB وعلي لوكا ودي جي كابو وشمّة حمدان والدي جي أصيل والعديد من المواهب الأخرى.

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