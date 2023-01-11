«تيرتل فِن» تعزز حضورها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تيرتل فِن Turtlefin، منصة تقنيات التأمين في الهند، تعزيز حضورها في الإمارات عبر شراكة مع البوصلة لوسطاء التأمين، أكبر مزود للحلول المالية في الإمارات، وذلك بهدف إنشاء منصة موحدة ومتكاملة.

وتمكّن «تيرتل فِن» الوصول إلى حلولها التقنية المتكاملة لتوفير حلول أكثر كفاءة بتكلفة أفضل، ما يساعد في تقليل الزمن اللازم لإعداد العروض بواقع 50 %، ورفع كفاءة المبيعات بنسبة 30 % إلى جانب تحسين تجربة العملاء.

قال أمريش خير، المدير التنفيذي لشراكات التوزيع لدى «تيرتل فِن»: «تجسّد هذه الشراكة إيماننا بالفرص الواعدة في أسواق الشرق الأوسط، ونهدف من خلالها إلى دعم التحوّل في منظومة توزيع خدمات التأمين. ونحن واثقون بأن التزامنا بتحسين شبكات التوزيع ومنظومة التأمين سيسهم في تعزيز القدرات والنمو، وتحقيق منافع مستقبلية لكل فئات المجتمع».

وقال نافين نيهالاني، الرئيس التنفيذي لشركة البوصلة لوسطاء التأمين: «نؤمن بأهمية اتباع نهج قائم على التقنية من أجل دعم رؤية دولة الإمارات للوصول إلى بيئة رقمية من دون استخدام الأوراق. وسيكون بوسعنا الاستفادة من خبرة «تيرتل فِن» لتعزيز مكانتنا كمزود لأطر واجهات برمجة التطبيقات في الإمارات، حيث نتطلع إلى العمل معهم لاغتنام الفرص التي ستجلبها شراكتنا الاستراتيجية الجديدة».

وتوفر منصة «تيرتل فِن» قدرات متكاملة لإجراء التعاملات لمجموعة من منتجات التأمين المختارة للمستشارين، كما تعمل مع نخبة من المؤسسات المالية في الهند والإمارات لإيجاد منصة موحدة لعملاء التأمين. ومن خلال تزويد المستشارين بالمجموعة المناسبة من الأدوات التي يمكنها مساعدتهم في توجيه العملاء نحو أفضل خيارات التأمين وأنسبها، تلبّي خدمات «تيرتل فِن» المتطلبات الشاملة للتشريعات والأنظمة.

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