شراكة بين «راكز» و«تريدلنغ» لدعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع منصة «تريدلنغ»، السوق الإلكتروني المختص بالمعاملات التجارية بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تزويد أعضاء مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى راكز بمزيد من الدعم والحلول في مجالات التجارة وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية والتمويل ومتطلبات أبحاث السوق.

ووقع الاتفاقية رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ» في مركز كومباس للأعمال بإمارة رأس الخيمة. وبموجب الاتفاقية ستحظى شركات «راكز» بفرصة إدراج منتجاتها على منصة تريدلنغ مجاناً والترويج عنها وبيعها على المستخدمين المسجلين والبالغ عددهم 200 ألف مستخدم.

وتشمل الخدمات المتاحة أمام الشركات إمكانية الوصول إلى الإمدادات العالمية وتشكيلة من العلامات التجارية والمصنعين الذين ينتمون إلى أكثر من 55 دولة والمشاركة الرقمية والتفاوض مع العديد من البائعين والمشترين التجاريين المتواجدين في المنصة.

كما ستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية ذات نطاق واسع وخيارات خطط سداد مصرفية ميسرة بالإضافة إلى المساعدة فيما يتعلق باستيفاء الطلبات والخدمات اللوجستية وغيرها المزيد.

وأوضح رامي جلاّد: الشراكة تقدم مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى «راكز»، حيث يتيح هذا التعاون فرصاً هائلة للمتداولين للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية عديدة، وذلك بإجراء عمليات إلكترونية بسيطة تندرج تحت خدمات تريدلنغ للتجارة الإلكترونية.

وأضاف: تندرج معظم شركات في «راكز» تحت فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهنا يأتي دورنا في توفير كافة احتياجات الشركات في رحلة نموهم معنا من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة والدولة، كما نتطلع إلى عقد شراكات مماثلة بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على الشكل الذي يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للشركات الناشئة والنامية.

وقال ماريوس سيافولا: الشراكة تتيح تقديم أفضل العروض التي من شأنها تعزيز مكانة الطرفين في السوق على النحو الذي يسمح للجميع بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء في دولة الإمارات.

كما ستتاح الفرصة أمام «تريدلنغ» للوصول إلى شريحة أكبر من المشترين المتمثلين في «راكز» ومجتمع أعمالها وتزويدهم بخدمات مثل حلول التأمين الائتماني للشركات المؤهلة وخطط السداد الميسرة وحلول الدفع بالإضافة إلى المشتريات الإلكترونية المبسطة والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الإمدادات العالمية والمحلية والدعم المستمر لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه العموم.

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