مشاركة ناجحة لـ«حرة مطار الشارقة» بمعرض الهند الدولي للمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مشاركة ناجحة لها في معرض الهند الدولي للمجوهرات، الحدث الأكبر بقطاع الذهب والمجوهرات بالهند، والذي انعقد في الفترة بين 5 و9 يناير الجاري في أرض المعارض بمومباي، وبمشاركة أكثر من 2500 عارض و1300 شركة متخصصة في الأحجار الكريمة والمجوهرات.

ونجحت الهيئة معبر منصتها التي شاركت فيها في المعرض، في استقطاب عدد كبير من زوار الحدث الذين تجاوزوا 32 ألف زائر، واستعرضت الامتيازات التي يمنحها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الراغبين في تعزيز وجودهم في الأسواق الواعدة، والتصدير إلى الأسواق العالمية، نظراً لما يوفره من تسهيلات استثنائية وخدمات نوعية تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

واستعرض اجتماع شهدته منصة الهيئة في المعرض، بين سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وصبيا ساتشي راي المدير التنفيذي لمجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، الفرص الاستثمارية في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، إلى جانب استعراض المزايا والخدمات التنافسية والمرافق والبنى التحتية المتطورة والحلول الاستثمارية التي توفرها حرة مطار الشارقة للمستثمرين بالإضافة إلى الفرص الواعدة والإمكانات المتاحة ضمن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة.

منصة لبناء العلاقات

وقال سعود المزروعي: المعرض يعد الأول على مستوى الهند في هذا القطاع، وقد سجلت مشاركتنا في الحدث نجاحاً وتركت أصداء إيجابية بين زواره، كما شكّل لنا منصة لبناء العلاقات التجارية والترويج للفرص الاستثمارية والخدمات الكبيرة والتسهيلات التي نمنحها للمستثمرين، ولا سيما من جمهورية الهند التي تعد واحداً من أكبر مصدري الأحجار الكريمة والمجوهرات على مستوى العالم، ولذلك حرصنا بشكل كبير على الترويج وعقد الاجتماعات المباشرة مع المستثمرين من زوار المعرض، واستعرضنا أمامهم الدور المهم الذي تؤديه حرة مطار الشارقة الدولي في دعم صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى الإمارات عبر مجمع الذهب والألماس والسلع الذي يشكل بيئة مثالية للمستثمرين في هذه الصناعة لما يوفره من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية متنوعة ومزايا تنافسية وخدمات لوجستية استثنائية، ولا سيما أن دولة الإمارات تعد سوقاً رئيساً لصادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية، وشكلت 14% من مجمل صادراتها من الأحجار الكريمة والمجوهرات في السنة المالية 2021-2022، واكتسبت المزيد من الزخم بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

ويوفر مجمع الذهب والألماس والسلع خدمات وتسهيلات غير محدودة للمستثمرين في المجمع وأبرزها إصدار الرخص في ساعة واحدة، وتوفير قيمة أفضل مقابل المال، وخدمات مصرفية متنوعة، ومجموعة واسعة من المساحات تناسب الاحتياجات كافة ووفق أسعار مدروسة بالإضافة إلى خدمات إدارية تشمل المراقبة والاتصال والتأشيرات وتوفير مسكن للموظفين في موقع العمل.

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