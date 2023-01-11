1.13 مليون زائر لرأس الخيمة في 2022 في أعلى مستوى على الإطلاق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تسجيل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق لعدد زوار الإمارة، حيث تجاوز عددهم 1.13 مليون زائر مبيت في 2022 بزيادة إجمالية نسبتها 15.6 % مقارنة بعام 2021. وتتخطى هذه النتائج مستويات ما قبل الجائحة بما يؤكد تعافي ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الصعبة التي شهدها العام الماضي. وأصبحت بذلك رأس الخيمة واحدة من أسرع الوجهات السياحية تعافياً.

وبالإضافة إلى الأرقام القياسية لعدد الزوار، تشمل الإنجازات السياحية الرئيسية للإمارة في عام 2022:

• إطلاق استراتيجية «السياحة المتوازنة» – وهي خارطة طريق الإمارة لتغدو الوجهة الإقليمية الرائدة في السياحة المستدامة بحلول 2025.

• الإعلان عن أكبر استثمار سياحي أجنبي مباشر في الإمارة بالشراكة مع «وين ريزورتس» و«مرجان» و«راك للضيافة القابضة».

• دخلت فنادق إنتركونتيننتال و«موفنبيك» و«راديسون» رأس الخيمة للمرة الأولى لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 17 % في المعروض الفندقي وصل إلى أكثر من 8000 غرفة.

• من المقرر إضافة 5867 وحدة فندقية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة بزيادة قدرها 70 % عن المخزون الحالي، ويعد ذلك واحداً من أعلى معدلات النمو في الإمارات.

• تسجيل زيادة بنسبة 40 % في عدد الزوار الدوليين مدفوعة بأكثر من 90 جولة ترويجية ومعرضاً تجارياً وورشة عمل وفعالية إعلامية في 24 سوقاً حول العالم.

• حلت الإمارة على قائمة مجلة «تايم» الأمريكية لأفضل الوجهات السياحية في العالم للعام 2022 وقائمة سي إن إن لأفضل وجهات للسفر في 2023.

• تم افتتاح مناطق جذب جديدة في الإمارة، بما في ذلك «جيس سليدر» التي اجتذبت أكثر من 100 ألف زائر منذ افتتاحها في فبراير، إضافة إلى أطول مسار مشي لمسافات طويلة في الإمارات.

• بلغ معدل رضا الزوار (صافي نقاط الترويج) أكثر من 80 %، وهذا أعلى بكثير من المعدل الوسطي للقطاع البالغ 51 %.

• استضافت رأس الخيمة أكثر من 50 فعالية بما في ذلك منتدى المواطن العالمي، والنسخة الخامسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، وجولة موانئ دبي العالمية للغولف وكما ستستضيف كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 الذي سيقام لأول مرة في الإمارات.

• سجلت الإمارة رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار ترحيباً بالعام الجديد.

• تم تصنيف الهيئة ضمن أفضل 10 بيئات عمل على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «كان عام 2022 استثنائياً بالفعل؛ حيث نجحنا في إبراز ديناميكية الإمارة كوجهة سياحية متميزة، بدءاً من الإعلان في يناير عن مشروع «وين ريزورتس» المتكامل الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة من الدولارات - وهو مشروع يبشر بحقبة جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال السياحة - إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار في ليلة رأس السنة الجديدة.

أداء قوي في ديسمبر

وتأتي النتائج الاستثنائية للعام بكامله في أعقاب الأداء القوي خلال شهر ديسمبر، حيث سجلت رأس الخيمة أعلى مستوى إقبال للزوار على الإطلاق في شهر واحد باستضافتها أكثر من 128 ألف زائر، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 23 % مقارنة مع شهر ديسمبر 2021. يضاف إلى ذلك نجاح الإمارة في تسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار لليلة رأس السنة الجديدة، وذلك عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة مع الألعاب النارية في وقت واحد» و«أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات من دون طيار». واجتذبت هذه الاحتفالات أكثر من 30 ألف زائر مع اكتمال حجوزات الفعاليات العامة والفنادق بشكل تام في جميع أنحاء الإمارة، مما يجعلها أكثر العروض زيارة حتى الآن.

أجندة مستدامة

في إطار منهجيتها الجديدة للاستدامة «السياحة المتوازنة»، ستغدو رأس الخيمة الوجهة الإقليمية الرائدة في السياحة المستدامة بحلول عام 2025 من خلال وضع جميع جوانب الاستدامة - المتمثلة في البيئة والثقافة والحفاظ على الأصالة وقابلية العيش - في صلب استراتيجيتها الموجهة للاستثمار والتنمية. وكجزء من هذه المنهجية، تسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى منح أكثر من 20 شركة شهادات سياحية في العام الأول بهدف حصول الإمارة على شهادة «وجهة سياحية مستدامة» في عام 2023.

دفع عجلة السياحة

وشهد عام 2022 زيادة 40 % في عدد الزوار الدوليين، وتضم قائمة أسواق المصدر الرئيسية كلاً من كازاخستان وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بسلسلة من الشراكات مع الناقلات الجوية وشركات تنظيم الرحلات السياحية الرائدة لاستهداف الأسواق الناشئة والمتنامية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 90 فعالية وجولة ترويجية في 24 سوقاً حول العالم. كما استقبلت الإمارة في 2022 ثلاث سفن سياحية فاخرة على متنها أكثر من 2500 راكب وفرد من طواقم العمل. وتركز الإمارة على تطوير قطاع الرحلات البحرية من خلال سعيها لاجتذاب 50 رحلة بحرية كل موسم وأكثر من 10 آلاف مسافر في غضون السنوات القليلة المقبلة.

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