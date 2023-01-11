«العالمية للأمن» تتعاقد مع «ترانسورلد» لتعزيز كفاءة الكوادر

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت شركة «العالمية للأمن»، إحدى الشركات التابعة لـ «دي بي ورلد»، شراكة مع مجموعة «ترانسورلد»، الشركة المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لتوسيع عروضها وخدماتها في مجال الأمن وإدارة المرافق وتوفير الحلول المتكاملة لتوظيف القوى العاملة في الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة ستتعاون الشركتان لتدريب وتطوير الكفاءات المهنية الماهرة في شبه القارة الهندية، واستقطابهم للعمل في الأسواق الإماراتية؛ ما سيمكن «العالمية للأمن» من تعزيز كوادرها وقوتها العاملة، ورفع قدرتها على التعامل مع المزيد من المشاريع الضخمة في مجال الأمن وحماية الأصول الحيوية لعملائها، مستفيدة من الحضور القوي لمجموعة «ترانسورلد» في شبه القارة الهندية.

وسيتعاون الطرفان مع المركز الوطني لتنمية المهارات في الهند، وعدد من معاهد التدريب المهنية والصناعية، إضافة إلى كليات الهندسة، ومعاهد إدارة الفنادق، ومراكز تطوير المهارات في الهند، من أجل بناء قاعدة من الكفاءات المهنية متعددة المهارات، لدعم خطط التوسع للشركة «العالمية للأمن»، وتلبية الطلبات المتزايدة لعملائها. وسيتم توظيف الكفاءات المهنية القادرة على العمل وفق معايير السوق في دولة الإمارات لتشغل الوظائف الملائمة لخبراتها.

وقال أيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في «العالمية للأمن»: «نحن في طليعة الشركات الداعمة لرؤية دولة الإمارات، عبر خدماتنا المتكاملة عالمية المستوى. ولضمان مواصلة نمو أعمالنا، نحتاج إلى المزيد من المهنيين من ذوي المهارات للعمل المكتبي والميداني وتنفيذ الأعمال العامة الأخرى، لخدمة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وسنحقق هذه الغاية من خلال تعاوننا مع مجموعة «ترانسورلد»؛ حيث تضم الهند أعداداً كبيرة من الكفاءات المهنية الطموحة، والقادرة على دعم القوى العاملة الحالية لدينا في دولة الإمارات، لمساعدتنا على تلبية الطلب المتزايد للكوادر المؤهلة في السوق».

وأضاف «سنتمكن من خلال توافر المزيد من القوى العاملة على تعزيز قطاعات خدماتنا، والارتقاء بدورنا في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما ستتيح لنا الكفاءات عالية المهارة تطوير المزيد من الحلول والمنتجات التي تحتاجها الأسواق في دولة الإمارات، لتحقيق رؤية «اصنع في الإمارات». كما سنعمل بالشراكة مع مجموعة «ترانسورلد» على تطوير منصة توظيف ذكية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، لضمان الحصول على خدماتنا بشكل سلس ومريح».

وقال راميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترانسورلد»: «متفائلون بهذه الشراكة لما تمتلكه «العالمية للأمن» من سمعة وخبرة واسعة في مجال توظيف الكوادر البشرية. ويعتبر هذا المشروع ثمرة لمساعينا المتواصلة لخلق أثر إيجابي في المجتمعات؛ حيث رسخت «العالمية للأمن» مكانتها في دولة الإمارات لتكون الشريك المثالي لنا في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الماهرة». ويواكب هذا المشروع رؤية مجموعة «ترانسورلد» في تحقيق الازدهار للمجتمعات الإنسانية، من خلال فتح الفرص المتكافئة للتوظيف وإتاحة المجال للكفاءات للعمل في بيئة محفزة وإيجابية، ما يساهم في توفير التعليم الشامل للارتقاء بالأشخاص، لذا، تسعى الشركة إلى مضاعفة أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

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